Loni Kalbhor crime case: प्रेमसंबंधातून महिलेचे अश्लील फोटो-व्हिडिओ व्हायरल करून बदनामी; आरोपी हिंगोलीतून अटक, तीन दिवसांची पोलीस कोठडी

प्रेमसंबंधातून उद्भवलेल्या वादानंतर महिलेचे खासगी फोटो-व्हिडिओ परवानगीशिवाय चित्रीत करून बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंटवर व्हायरल; कुटुंबाची प्रचंड बदनामी, तक्रारीनंतर आरोपीला हिंगोलीतून अटक
Digital Harassment: Fake Instagram Accounts Used to Defame Victim and Her Family Members

सकाळ वृत्तसेवा
लोणी काळभोर : प्रेमसंबंधातून झालेल्या वादातून एका महिलेचे अश्लील फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून तिची व कुटुंबाची बदनामी केल्याप्रकरणी एकास हिंगोली येथून शुक्रवार (१० एप्रिल) रोजी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारांस अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

