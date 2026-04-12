Loni Kalbhor crime case: प्रेमसंबंधातून महिलेचे अश्लील फोटो-व्हिडिओ व्हायरल करून बदनामी; आरोपी हिंगोलीतून अटक, तीन दिवसांची पोलीस कोठडी

लोणी काळभोर : प्रेमसंबंधातून झालेल्या वादातून एका महिलेचे अश्लील फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून तिची व कुटुंबाची बदनामी केल्याप्रकरणी एकास हिंगोली येथून शुक्रवार (१० एप्रिल) रोजी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारांस अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. .वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी एका ३७ वर्षीय महिलेने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून सुनिल रामप्रसाद मुटकुळे (रा. अकोले, ता. संगमनेर, जि. अहिल्यानगर) याला अटक करण्यात आली आहे.पिडीता या एका हाँटेलमध्ये चपाती करण्याचे काम करून तर त्यांचे पती चारचाकी वाहन चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. सन २०१७ मध्ये त्या एका हॉटेलमध्ये काम करत असताना मुटकुळे याच्याशी त्यांची ओळख झाली होती. त्याचे रुपांतर प्रेमसंबंधात झाले. सुनिल हा गावी निघून गेला.परंतु दोघांमध्ये फोनवरून संपर्क सुरू होता. २०२१ मध्ये पतीसोबत वाद झाल्यानंतर पिडीता सुनिलकडे संभाजीनगर येथे गेल्या. त्यानंतर सुमारे चार वर्षे त्या त्याचेसोबत राहिल्या. याकाळात त्यांने तिचे परवानगीशिवाय खासगी फोटो व व्हिडिओ चित्रीत केले होते..त्यांचेकडून वारंवार होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून ती फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आपल्या पतीकडे परतली. यानंतर मुटकुळे याने सोशल मीडियाचा वापर करून ५ ते ६ बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंट तयार करून तिचे अश्लील फोटो व व्हिडिओ व्हायरल केले. अनेक फेक आयडीद्वारे हे फोटो नातेवाईकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. या प्रकारामुळे फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबाची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झाली. सुरुवातीला बदनामीच्या भीतीने पिडीतेने मौन बाळगले, परंतु हा प्रकार सुरूच राहिल्याने अखेर त्यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तांत्रिक माहितीच्या आधारे आरोपीचे लोकेशन काढून हिंगोली येथून अटक केली आहे.त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीला पोलीस कोठडीत तीन दिवसांची रिमांड ठोठावली आहे..ही कामगिरी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अंकुश बोराटे, पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के,पोलीस हवालदार अण्णा माने, गणेश शिंदे,अमोल जाधव,सागर कदम,गणेश खरात, सागर धायतोंडे,अशोक गिरी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली आहे.