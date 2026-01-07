Loni Kalbhor Crime : थेऊरमध्ये विद्यार्थिनीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला बेड्या; लोणी काळभोर पोलिसांची कारवाई!

सुनील जगतापथेऊर : बारावी इयत्तेत शिकत असलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा पाठलाग व छेडछाड करणाऱ्यास लोणी काळभोर पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी पिडीतेच्या ३४ वर्षीय आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून वैभव संजय शिरवाळे (रा.कदमवाकवस्ती,ता.हवेली,जि.पुणे) याला अटक करण्यात आले आहे..फिर्यादी आपल्या १७ वर्षांच्या मुलीसह लोणी काळभोर परिसरात राहतात.मुलगी लोणी काळभोर परिसरातील एका नामांकित शैक्षणिक संकुलात बारावीच्या वर्गात शिक्षक घेत आहे.एक दिवस शिरवाळे याने त्याच्या इंन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून अल्पवयीन मुलीच्या अकाऊंट वर "मला तुझे बरोबर बोलायचे आहे असा मेसेज पाठवला. त्यावर मुलीने "तु मला मेसेज करु नकोस. मी तुझ्या चुलत्याला सांगेन" असा मेसेज पाठवला होता..Pune Crime : पुणे गुन्हे शाखेने आवळल्या 'चौपाटी राजा'च्या मुसक्या; युनिट ६ ची धडाकेबाज कारवाई!.पिडीत मुलगी शनिवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे शाळेत चालली असताना शिरवाळे हा मंदीराजवळ थांबला होता.त्याने मुलीकडे एकटक पाहुन तिचा पाठलाग केला.मुलगी अल्पवयीन आहे हे माहीती असताना सुध्दा आरोपीने तिच्या अल्पवयीनपणाचा फायदा घेऊन तिचा विनयभंग केला.सदर बाब पिडीतेने आईला सांगितले नंतर आई मुलीसह लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात आली व फिर्याद दिली.त्यानुसार गुन्हा दाखल होताच वैभव शिरवाळे याला अटक करण्यात आली आहे.पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.