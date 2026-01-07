पुणे

Loni Kalbhor Crime : थेऊरमध्ये विद्यार्थिनीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला बेड्या; लोणी काळभोर पोलिसांची कारवाई!

Minor Harassment : लोणी काळभोर पोलिसांनी बारावीच्या विद्यार्थिनीस पाठलाग करणाऱ्या वैभव शिरवाळे याला अटक केली. पिडीत मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून कारवाई सुरू असून तपास अद्याप चालू आहे.
Arrest in Minor Harassment Case by Loni-Kalbhor Police

थेऊर : बारावी इयत्तेत शिकत असलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा पाठलाग व छेडछाड करणाऱ्यास लोणी काळभोर पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी पिडीतेच्या ३४ वर्षीय आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून वैभव संजय शिरवाळे (रा.कदमवाकवस्ती,ता.हवेली,जि.पुणे) याला अटक करण्यात आले आहे.

