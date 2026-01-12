पुणे

Pune Crime : "पोलिसांत गेला तर जीपला बांधून वरात काढीन"; सावकाराची धमकी, लोणी काळभोर पोलिसांत गुन्हा दाखल.

Illegal Money lending : लोणी काळभोरमध्ये ७ लाख रुपयांच्या बदल्यात १२ लाख रुपये वसूल करूनही आणखी पैशांसाठी छळ करणाऱ्या खाजगी सावकारावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
Police Action Against Illegal Moneylender in Loni Kalbhor

Police Action Against Illegal Moneylender in Loni Kalbhor

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : ६ लाख ५९ हजार ३७५ रुपयाचे बदल्यात १० टक्के ते ७० टक्के प्रमाणे व्याजापोटी फिर्यादी व त्याच्या पत्नीकडून ऑनलाईन व रोख स्वरुपात बारा लाख वीस हजार रुपये घेऊनही आणखी रक्कम मागणा-या खाजगी सावकार व त्याच्या साथीदारांविरोधांत लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
police case
Loni Kalbhor
Illegal money lending

Related Stories

No stories found.