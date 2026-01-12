Pune Crime : "पोलिसांत गेला तर जीपला बांधून वरात काढीन"; सावकाराची धमकी, लोणी काळभोर पोलिसांत गुन्हा दाखल.

सुनील जगतापउरुळी कांचन : ६ लाख ५९ हजार ३७५ रुपयाचे बदल्यात १० टक्के ते ७० टक्के प्रमाणे व्याजापोटी फिर्यादी व त्याच्या पत्नीकडून ऑनलाईन व रोख स्वरुपात बारा लाख वीस हजार रुपये घेऊनही आणखी रक्कम मागणा-या खाजगी सावकार व त्याच्या साथीदारांविरोधांत लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी दत्तात्रय आनंदा पवार (वय ४३,रा. राहींजवस्ती, लोणी काळभोर, ता. हवेली, जिल्हा-पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सावकार शाम वामन सावंत व त्याच्या इतर २ ते ४ साथीदारां विरोधांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.हा प्रकार २०१९ ते २०२५ अखेरपर्यंत लोणी काळभोर ग्रामपंचायत हद्दीतील राहींजवस्ती परिसरात घडला आहे..Crime: 'मला तुझ्यासोबत बोलायचंय, भेटायचं का'? प्रियकरानं प्रेयसीला घरी बोलवलं; नंतर निर्दयीपणे संपवलं, कारण सांगितलं....यासंदर्भातील सविस्तर हकिकत अशी की फिर्यादी यांनी सन २०१९ ते २०२५ अखेरपर्यंत ६ लाख ५९ हजार ३७५ रुपयाचे बदल्यात शाम सावंत व त्यांचे इतर २ ते ४ साथीदारांनी वेळोवेळी १० टक्के ते ७० टक्के प्रमाणे व्याजापोटी फिर्यादी व त्यांच्या पत्नीकडून ऑनलाईन व रोख स्वरुपात बारा लाख वीस हजार रुपये घेतलेले आहेत..त्यानंतरही सावकार शाम सावंत याने त्यांच्याकडे आणखी ४ लाख रुपये मुद्दल असल्याचे सांगुन त्याबदल्यात फिर्यादी यांच्या पत्नीच्या मैत्रीणीची राहींजवस्ती येथील गट नंबर ४७ मधील १ गुंठा जमीन साठेखत करुन घेतलेली आहे व त्यावर ५ लाख रुपये दिले असल्याचे लिहीलेले आहे. व त्या जागेचा ताबा घेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.या जागेवर ताबा नको असेल तर साडेचार लाख रुपयाची मागणी करीत आहेत..सदर रक्कम देता येणे शक्य नसल्याने त्यांनी फिर्यादीचे पत्नीस "तु व तुझी मुलगी धंदयावर बस व धंदा करुन मी दिलेले पैसे फेड"असे अश्लिल भाषेत बोलून तिचा विनयभंग केलेला आहे.तसेच फिर्यादीस"पोलीसांत माझेविरुध्द तक्रार केल्यास,तुला जीपला बांधुन तुझी लोणी गावात वरात काढतो"अशी धमकी दिलेली आहे. सदर प्रकार असह्य झालेने सावंत व त्यांचे साथीदारांविरुध्द तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कृष्णा बाबर हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.