Loni Kalbhor Crime : लोणी काळभोर पोलिसांचा धडक छापा; अवैध जुगार अड्ड्यावर कारवाई; ५ लाख ४३ हजारांचा मुद्देमाल जप्त!

Illegal Gambling : लोणी काळभोर पोलिसांनी पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या अवैध जुगार अड्ड्यावर धडक कारवाई केली. या वेळी ५ लाख ४३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून १३ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

थेऊर : लोणी काळभोर पोलीसांची अवैध जुगार अड्डयावर कारवाई करुन जुगाराचे साहित्य,जुगाराचे खेळातील रोख रक्कम,अंगझडतीदरम्यान मिळुन आलेले मोबाईल हॅन्डसेट व जुगाराचे अड्ड्यावर येणेसाठी वापरलेल्या ५ दुचाकी वाहनांसह ५ लाख ४३ हजार १० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.याप्रकरणी एकूण १३ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

