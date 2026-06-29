Cyber Fraud Alert: APK फाईलमधून ९० हजारांची सायबर फसवणूक; लोणी काळभोर पोलिसांच्या धडाकेबाज कारवाईत अवघ्या १५ दिवसांत संपूर्ण रक्कम परत

लोणी काळभोर : मोबाईलवर आलेली एक अनोळखी APK फाईल उघडणे कदमवाकवस्ती येथील सफाई कामगार सागर विलास चव्हाण यांना चांगलेच महागात पडले. मुलांच्या शिक्षणासाठी बँकेतून घेतलेल्या ९० हजार रुपयांच्या कर्जाची संपूर्ण रक्कम काही क्षणांत सायबर गुन्हेगारांनी त्यांच्या खात्यातून लंपास केली. मात्र, लोणी काळभोर पोलिसांच्या सायबर तपास पथकाने दाखविलेल्या तत्परतेमुळे अवघ्या १५ दिवसांत संपूर्ण ९० हजार रुपये परत मिळवून देत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे..सागर चव्हाण (रा. घोरपडेवस्ती, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली) हे हडपसर येथील एका खासगी संस्थेत सफाई कामगार म्हणून कार्यरत आहेत. मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी ९० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ९ जून रोजी त्यांच्या मोबाईलवर अज्ञात व्यक्तीकडून आलेली APK फाईल त्यांनी उघडताच मोबाईल काही काळासाठी बंद पडला. त्यानंतर त्यांच्या बँक खात्यातील संपूर्ण ९० हजार रुपयांची रक्कम सायबर गुन्हेगारांनी परस्पर वळती केली..फसवणुकीची बाब लक्षात येताच चव्हाण यांनी वेळ न दवडता महाराष्ट्र सायबर हेल्पलाईन १९३० वर तक्रार नोंदवली. त्यानंतर लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात ऑनलाईन सायबर तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रार मिळताच सायबर तपास पथकाने तातडीने तपास सुरू केला. व्यवहारातील काही रक्कम 'लीन' अवस्थेत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर विविध बँका आणि संबंधित मर्चंटशी सातत्याने समन्वय, पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रयत्नांना अखेर यश आले आणि फसवणुकीची संपूर्ण ९० हजार रुपयांची रक्कम चव्हाण यांच्या खात्यात परत जमा करण्यात आली..ही यशस्वी कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलीस अंमलदार उषा थोरात आणि पोलीस अंमलदार योगेश पाटील यांनी सायबर तपास पथकाच्या माध्यमातून पार पाडली. या कामगिरीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या एका कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून लोणी काळभोर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..दरम्यान, सायबर फसवणुकीचा बळी ठरल्यास नागरिकांनी वेळ न दवडता १९३० या हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवावी किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन लोणी काळभोर पोलिसांनी केले आहे. तातडीने तक्रार केल्यास फसवणुकीची रक्कम परत मिळण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.