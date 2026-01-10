पुणे

Loni Kalbhor Police : लोणी काळभोर पोलिसांची 'सुपरफास्ट' कामगिरी; २५० कि.मी पाठलाग करून १३ वर्षीय मुलीची सुटका!

Girl Kidnapping Rescue Operation : लोणी काळभोर पोलिसांनी ८ तासांत २५० किलोमीटर प्रवास करून १३ वर्षीय मुलीच्या अपहरण प्रकरणाचा छडा लावला आणि तिला सुरक्षितरीत्या आजीच्या ताब्यात दिले. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे अपहरणकर्त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले.
250-Kilometer Pursuit and Successful Rescue

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन :अवघ्या ८ तासांत तब्बल २५० किलोमीटर प्रवास करुन लोणी काळभोर पोलीसांनी १३ वर्षीय मुलीच्या अपहरणाच्या गुन्हयाचा छडा लावला असल्याची प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवार ९ जानेवारी रोजी दुपारी ११ वाजण्याच्या सुमारांस अपहरण झालेल्या मुलीची आजी सोसायटीतील सुरक्षा केबिनची साफसफाई करीत असताना तिची नात पिडीत मुलगी ही केबिनचे बाहेर थांबलेली होती.

