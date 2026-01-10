Loni Kalbhor Police : लोणी काळभोर पोलिसांची 'सुपरफास्ट' कामगिरी; २५० कि.मी पाठलाग करून १३ वर्षीय मुलीची सुटका!

सुनील जगतापउरुळी कांचन :अवघ्या ८ तासांत तब्बल २५० किलोमीटर प्रवास करुन लोणी काळभोर पोलीसांनी १३ वर्षीय मुलीच्या अपहरणाच्या गुन्हयाचा छडा लावला असल्याची प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे.वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवार ९ जानेवारी रोजी दुपारी ११ वाजण्याच्या सुमारांस अपहरण झालेल्या मुलीची आजी सोसायटीतील सुरक्षा केबिनची साफसफाई करीत असताना तिची नात पिडीत मुलगी ही केबिनचे बाहेर थांबलेली होती. .केबिनमधील काम संपवुन आजी बाहेर आली त्यावेळी त्यांना नात दिसुन आली नाही म्हणुन त्यांनी सर्वत्र शोध घेतला,परंतु ती मिळुन न आल्याने रात्री १० वाजण्याच्या सुमारांस लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल केला व तक्रारदार महिलेकडे अधिक तपास करुन,तांत्रिक विश्लेषण केले असता पिडीत मुलगी ही उस्मानाबाद येथे असल्याची माहीती प्राप्त झाली..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : भाच्यावर अत्याचार करणाऱ्या मामीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.थोडा ही वेळ न दवडता तात्काळ विशेष पथकाची नेमणुक करुन अवघ्या ८ तासांत २५० किलोमीटर सलग प्रवास करुन,पोलीस पथकाने उस्मानाबाद परिसरात तांत्रिक माहीतीच्या आधारे मुलीचा शोध घेउन तिला व अपहरणकर्त्यांस ताब्यात घेऊन पोलीस ठाणे येथे घेऊन आले आहे.पिडीत मुलीस सुखरुपरीत्या तिचे आजीचे ताब्यात देण्यात आले आहे..सदरची कागगिरी पोलीस उप आयुक्त,परिमंडळ ६,डॉ.राजकुमार शिंदे,सहाय्यक पोलीस आयुक्त,लोणी काळभोर विभाग,अनुराधा उदमले यांचे मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे,पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) स्मिता पाटील,पोलीस उपनिरीक्षक सर्जेराव बोबडे,पोलीस हवालदार वणवे,पोलीस शिपाई कुलकर्णी,महिला पोलीस हवालदार निकुंबे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.