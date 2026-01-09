पुणे

Loni Kalbhor Police : लोणी काळभोर पोलिसांकडून तपासातील यशानंतर मुद्देमाल वितरण; नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान!

Recovered Property : लोणी काळभोर पोलिसांनी १६ गुन्ह्यांचा यशस्वी तपास करून साडेआठ लाखांपेक्षा अधिक किमतीचा मुद्देमाल न्यायालयीन आदेशाने नागरिकांना परत केला. या उपक्रमामुळे पोलिसांविषयी नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ झाला.
Loni Kalbhor Police Return Seized Property to Citizens

Loni Kalbhor Police Return Seized Property to Citizens

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : दरोडा,घरफोडी,चोरी यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा शिताफीने तपास लावून लोणी काळभोर पोलिसांनी १६ गुन्ह्यातील तब्बल ८ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता.हा मुद्देमाल न्यायालयाच्या आदेशाने नागरिकांना काल परत दे दिला.त्यावेळी नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची छटा दिसून आली.तर अनेक नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक करून आभार मानले.

Loading content, please wait...
police
pune
police investigation
Loni Kalbhor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com