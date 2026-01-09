Loni Kalbhor Police : लोणी काळभोर पोलिसांकडून तपासातील यशानंतर मुद्देमाल वितरण; नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : दरोडा,घरफोडी,चोरी यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा शिताफीने तपास लावून लोणी काळभोर पोलिसांनी १६ गुन्ह्यातील तब्बल ८ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता.हा मुद्देमाल न्यायालयाच्या आदेशाने नागरिकांना काल परत दे दिला.त्यावेळी नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंदाची छटा दिसून आली.तर अनेक नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक करून आभार मानले..महाराष्ट्र पोलीस दलाचा २ जानेवारी या स्थापना दिवसाचे औचित्य साधून सप्ताहामध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करुन हा दिवस मोठ्या उत्साहाने "महाराष्ट्र पोलीस स्थापना दिवस" म्हणून साजरा करायचा आहे असे आदेश पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलेले आहेत.त्या अनुषंगाने परिमंडळ ६ कार्यक्षेत्रातील मुद्देमाल वितरण समारंभाचा कार्यक्रम विमाननगर येथील सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनलमधील सभागृहात गुरुवार (८ जानेवारी)रोजी पार पडला..Pune News : "एआयच्या युगात बदल अटळ, धोके नाही तर संधी शोधा"– पीपीपीएफमध्ये संजीव बजाजांचे मार्गदर्शन!.यावेळी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गुन्ह्यात जप्त केलेला मुद्देमाल फिर्यादींना परत केला.याप्रसंगी पुणे शहर पोलीस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा,अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील,पंकज देशमुख,पोलीस उपआयुक्त हेमंत जाधव,निखील पिंगळे,सोमई मुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते..या समारंभामध्ये परिमंडळ ६ कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस ठाण्यातील वेगवेगळ्या कलमांना अनुसरुन दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमधील मुद्देमाल त्यामध्ये दुचाकी,तिनचाकी व चारचाकी वाहने,मोबाईल फोन,सोन्या चांदीचे दागिने व रोख रक्कमा असा ऐवज पोलिसांनी जप्त केला होता..लोणी काळभोर पोलिसांनी कारवाई करून १६ गुन्ह्यातील मुद्देमाल जप्त केला आहे.यामध्ये ८ गुन्ह्यांमधील ५ लाख ४१ हजार ६९८ रुपये किंमतीचे सोने,तर ५ गुन्ह्यातील २ लाख ३० हजार रुपये किंमतीच्या ५ दुचाकी,तर ९३ हजार रुपये किंमतीचे महागडे मोबाईल असा सुमारे ८ लाख ६७ हजार ६९८ रुपयांचा मुद्देमाल नागरिकांना परत केला आहे..Pune Election : तृतीयपंथी नागरिकांसाठी मतदान जनजागृती कार्यक्रम; धनकवडी–सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाचा उपक्रम!.यावेळी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक केतकी चव्हाण,पोलीस हवालदार महेश चव्हाण,वैजिनाथ शेलार,रवी आहेर,सोमनाथ गळाकाटे,उषा थोरात, नीलम धांडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.