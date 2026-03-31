Loni Kalbhor Accident: परीक्षेहून परतणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना भरधाव कारची धडक; एकाची प्रकृती गंभीर, अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

सुनील जगताप उरुळी कांचन : परिक्षेचा पेपर देऊन दुचाकी वरून घरी परतत असलेल्या दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना भरधाव वेगाने आलेल्या कारने धडक दिल्याने विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर कार चालक हा मदत न करता घटनास्थळावरून पळून गेला आहे. सदर अपघात लोणी काळभोर (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील शिवशक्ती टायर्स समोर पुणे–सोलापूर महामार्गावर २७ मार्च रोजी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. यामध्ये तेजस संतोष साळुंखे (वय-२१) व त्याचा मित्र अभय पांडे (वय-२१) हे जखमी झाले आहे. याप्रकरणी तेजसचे काका संभाजी सुरेश साळुंखे (वय-३७, मांजरी खुर्द, ता. हवेली) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात चालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेजस साळुंखे हा लोणी काळभोर येथील पृथ्वीराज कपूर मेमोरियल हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज येथे बी. कॉम. अंतिम वर्षाचा पेपर देऊन दुचाकी वरून घरी परतत होता. शिवशक्ती टायर्ससमोर पुणे–सोलापूर महामार्गावर पोहोचताच एम.एच.१२ एच.झेड.०८९० क्रमांकाच्या स्विफ्ट कारने तेजसच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..या अपघातात तेजसच्या उजव्या हाताच्या पंजाला खोल जखम झाली असून चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूस फ्रॅक्चर, छातीला मार तसेच डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन रक्तस्त्राव झाला. त्याचा मित्र अभय याच्या उजव्या खांद्याला फ्रॅक्चर व डोळ्याच्या वर जखम झाली आहे. अपघातानंतर जखमींना प्रथम विश्वराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेजसची प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्याला पुण्यातील जहांगीर रुग्णालयात हलविण्यात आले असून त्याच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत..अपघात झाल्यानंतर कार चालक जखमींना कोणतीही मदत न करता घटनास्थळावरून पळून गेला. या अपघातात दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी अज्ञात चालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.