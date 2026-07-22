Loni Kalbhor Accident: भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने ७२ वर्षीय शेतकरी गंभीर जखमी; चालकावर गुन्हा दाखल

लोणी काळभोर: पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील लोणी फाटा येथे भरधाव ट्रकच्या धडकेत ७२ वर्षीय शेतकरी गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. रस्ता ओलांडत असताना ट्रक थांबविण्यासाठी हातवारे करूनही चालकाने वेग कमी न करता बेदरकारपणे वाहन चालविल्याने हा अपघात घडल्याचा आरोप जखमी वृद्धाने केला आहे. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..या अपघात किसन रंगनाथ खैरे (वय ७२, रा. संभाजीनगर, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली) हे जखमी झाले असून, फतरू ऐहमद इनामदार (वय ४८, रा. बोळेगाव, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव) या ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..PMC Carbon Credit Plan: कार्बन क्रेडिटमधून पर्यावरण संवर्धन अन उत्पन्नवाढ ; महापालिकेकडून एक पाऊल पुढे.पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९ जुलै रोजी सकाळी सुमारे ८ वाजता किसन खैरे हे दाढी करण्यासाठी पायी लोणी गावाच्या दिशेने निघाले होते. लोणी फाटा येथे रस्ता ओलांडत असताना पुणे–सोलापूर महामार्गावरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या एमएच १२ झेडई ०९४७ या क्रमांकाच्या ट्रकला त्यांनी हातवारे करून थांबविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, चालकाने वेग कमी न करता ट्रक पुढे दामटल्याने खैरे यांना जोरदार धडक बसली..धडकेनंतर खैरे रस्त्यावर कोसळले. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी तत्काळ धाव घेत त्यांना रस्त्याच्या बाजूला हलवले. तसेच ट्रकचालकाला वाहनासह लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात आणले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच त्यांचा मुलगा योगेश खैरे घटनास्थळी पोहोचला आणि जखमी वडिलांना उपचारासाठी कदमवाकवस्ती येथील मॅक्सकेअर हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल..NEET Protest : सरकारकडून चर्चेची तयारी, तर दुसरीकडे मेट्रोची १५ स्टेशन्स बंद; राजधानीत काय घडतंय?.वैद्यकीय तपासणीत खैरे यांच्या उजव्या पायाच्या घोट्याजवळ फ्रॅक्चर झाल्याचे तसेच पायाच्या बोटाचे कातडे सोलटल्याचे निष्पन्न झाले. उपचार सुरू असताना त्यांनी ट्रकचालकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्यानुसार बेदरकार व निष्काळजीपणे वाहन चालवून गंभीर दुखापत केल्याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी चालक फतरू ऐहमद इनामदार याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.