Solapur Pune Highway Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर डंपरची भरधाव धडक; गौरीशंकर सपळे ठार

लोणी काळभोर : डंपरने धडक दिल्याने बारामती कडून पुणे येथे निघालेला दुचाकीस्वार ठार झाला आहे. सदर अपघात २१ एप्रिल रोजी रोजी दुपारी १.५६ वाजण्याच्या सुमारांस सोलापूर पुणे महामार्गावर प्रगती मंगल कार्यालयासमोर वाकवस्ती ता. हवेली येथे झाला आहे..या अपघातात गौरीशंकर शिवराज सपळे (वय ३५, सध्या राहणार देवराज देवभूमी, गुनवडी रोड, बारामती, जि पुणे) हे मृत्यूमुखी पडले आहेत. त्यांचे भाऊ शिवशंकर शिवराज सपळे (वय ३८, या. बेळन ता उमरगा जि धाराशिव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात डंपर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.गौरीशंकर सपळे हे त्यांची पत्नी व मुलांसह राहत होते. ते भंडारी सराफ, स्टेशन रोड बारामती येथे सेल्समन न्हणून काम करीत होते. ते २१ एप्रिल रोजी दुपारी १२.३० वाजण्याच्या सुमारांस मालकांच्या कामानिमित्त दुचाकी गाडी हिरो डिलक्स क्रमांक एमएच ४२ व्हीएल ०३८० वरुन बारामती येथून पुणे कडे येत होते..दुपारी १.५६ वाजण्याच्या सुमारांस ते सोलापूर पुणे मार्गावरील कदमवाकस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रगती मंगल कार्यालयासमोर आले असता एका अज्ञात इसमाने त्याचे ताब्यातील भारत बँझ कंपनीचा डंपर क्रमांक एमएच १२ वायक्यु ९७६३ या चारचाकी वाहना अत्यंत भरधाव वेगाने वाहतूकीचे नियमांकडे दुर्लक्ष करून जोराने चालवून दुचाकीस जोराची धडक दिली. यामुळे सापळे हे गंभीर जखमी झाले. अपघात केल्याचे त्याला माहित असतानाही डंपर चालक प्राथमीक उपचाराची मदत अथवा अपघाताची खबर न देता निघून गेला.अपघातानंतर संतोष भंडारी यांनी त्यांना त्यांना खाजगी वाहनातून विश्वराज हॉस्पिटल, लोणी काळभोर येथे नेले. तपासणी केल्यानंतर डॉक्टरांनी ते मयत झाले असल्याचे जाहीर केले. लोणी काळभोर पोलीसांनी अपघातग्रस्त वाहन पोलीस स्टेशन येथे नेऊन जमा केले. व डंपर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.