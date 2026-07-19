पुणे

Loni Kalbhor Clash: लोणी काळभोरमध्ये जुन्या वादातून भररस्त्यात दोन गटांत झोंबाझोंबी; पोलिसांच्या वेळीच हस्तक्षेपाने तणाव शमला, ११ जणांवर गुन्हा

जुन्या वादातून भररस्त्यात दोन गट आमनेसामने; शिवीगाळ, झोंबाझोंबीने तणाव, पोलिसांच्या वेळीच हस्तक्षेपाने मोठा राडा टळला
Police reached the spot in time, brought the situation under control and registered a case for disturbing public peace.

Police reached the spot in time, brought the situation under control and registered a case for disturbing public peace.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : येथील लोणी कॉर्नर परिसरातील तोरणा खानावळसमोर शनिवारी (ता. १८) रात्री जुन्या वादाचे पडसाद भररस्त्यात उमटले. दोन गट आमनेसामने येत एकमेकांना शिवीगाळ, आरडाओरडा आणि झोंबाझोंबी केल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. लोणी काळभोर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणी ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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