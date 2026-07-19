Loni Kalbhor Clash: लोणी काळभोरमध्ये जुन्या वादातून भररस्त्यात दोन गटांत झोंबाझोंबी; पोलिसांच्या वेळीच हस्तक्षेपाने तणाव शमला, ११ जणांवर गुन्हा

लोणी काळभोर : येथील लोणी कॉर्नर परिसरातील तोरणा खानावळसमोर शनिवारी (ता. १८) रात्री जुन्या वादाचे पडसाद भररस्त्यात उमटले. दोन गट आमनेसामने येत एकमेकांना शिवीगाळ, आरडाओरडा आणि झोंबाझोंबी केल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. लोणी काळभोर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या प्रकरणी ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी सुरज शांताराम भोंडवे, लक्ष्मण गजानन भोंडवे, प्रथमेश संदीप भोंडवे, ओंकार भोंडवे, बबन भोंडवे (रा. आळंदी म्हातोबा), शुभम तावणे, संग्राम काळभोर, प्रथमेश गायकवाड, ओंकार गायकवाड (रा. लोणी काळभोर), अमित वाघमारे आणि अक्षय कांबळे (रा. थेऊर) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलीस शिपाई किरण गायकवाड यांनी सरकारतर्फे लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलीस शिपाई किरण गायकवाड व मेमाणे हे रात्रीच्या बीट मार्शल ड्युटीवर थेऊर फाटा परिसरात गस्त घालत असताना रात्री सुमारे दहा वाजता लोणी कॉर्नर येथील तोरणा खानावळसमोर मोठी गर्दी झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तातडीने घटनास्थळी पोहोचल्यावर दोन गटांतील सुमारे दहा ते बारा जण एकमेकांना शिवीगाळ करत झोंबाझोंबी करत असल्याचे दिसून आले. परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रात्रगस्त अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक योगेश पैठणे यांना माहिती देण्यात आली. त्यांच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि सर्वांना वेगळे करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली..प्राथमिक चौकशीत जुन्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित एकत्र आल्याचे समोर आले. मात्र चर्चा सुरू असतानाच वाद पुन्हा उफाळून आल्याने त्याचे रूपांतर सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ, आरडाओरडा आणि झोंबाझोंबीमध्ये झाले. त्यामुळे परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. या प्रकरणी सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याप्रकरणी ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी वेळेत घटनास्थळी धाव घेत हस्तक्षेप केल्यामुळे संभाव्य मोठा राडा आणि गंभीर अनुचित घटना टळली. सार्वजनिक रस्त्यावर घडलेल्या या प्रकारामुळे लोणी काळभोरमध्ये काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनेची रविवारी दिवसभर परिसरात जोरदार चर्चा सुरू होती. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.