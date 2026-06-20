पुणे

Copper Theft: लोणी काळभोरमध्ये महावितरणच्या ६३० केव्हीए रोहित्रातील ४०० किलो तांब्याची चोरी; १.८० लाखांचा मुद्देमाल लंपास

हिलबी बायोटेक कंपनीच्या आवारातील महावितरणच्या ६३० केव्हीए रोहित्रातील ४०० किलो तांब्याच्या तारांची १.८० लाखांची चोरी; लोणी काळभोर पोलिसांत गुन्हा दाखल
Infrastructure Sabotage: Theft of 400kg Copper from High-Capacity Transformer

Infrastructure Sabotage: Theft of 400kg Copper from High-Capacity Transformer

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : येथील तिर्थक्षेत्र रामदरा रोडवरील हिलबी बायोटेक प्रा. लि. कंपनीच्या आवारातील महावितरणच्या ६३० केव्हीए क्षमतेच्या विद्युत रोहित्र अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. चोरट्यांनी सुमारे १ लाख ८० हजार रुपये किमतीच्या सुमारे ४०० किलो वजनाच्या तांब्याच्या तारा चोरुन नेल्या आहेत. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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