लोणी काळभोर : सांगली येथे झालेल्या राज्यस्तरीय युथ व कॅडेट्स वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत लोणी काळभोर येथील सह्याद्री स्पोर्ट्स अँड फिटनेस सेंटरच्या खेळाडूंनी दमदार कामगिरी करत पुणे जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढविला आहे. या स्पर्धेत खेळाडूंनी चार सुवर्ण, एक रौप्य व एक कांस्य अशा एकूण सहा पदकांची कमाई केली. विशेष म्हणजे रिजा आसिफ शेख व नेत्रा भागवत थोरात यांनी आपापल्या वयोगटांत बेस्ट वेटलिफ्टरचा किताब पटकावून यशात मानाचा तुरा रोवला. तर तीन खेळाडूंची राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे..सांगली येथे २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान पहिली राज्यस्तरीय ९ ते १२ वर्षे, १२ ते १४ वर्षे आणि २१ वी युथ गटातील मुले-मुलींची वेटलिफ्टिंग स्पर्धा पार पडली. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील सुमारे ४०० खेळाडूंनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. लोणी काळभोर येथील सह्याद्री स्पोर्ट्स अँड फिटनेस सेंटरच्या सात मुली व दोन मुले अशा नऊ खेळाडूंनी पुणे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केले.यामध्ये रिजा आसिफ शेख (१४ वर्षे व युथ गट), नेत्रा भागवत थोरात (युथ) आणि सार्थक ज्ञानदेव इंदलकर (युथ) यांनी सुवर्णपदक पटकावले. त्रिशा सुधीर काळभोर हिने रौप्य, तर आर्या अण्णाराव गायकवाड हिने कांस्यपदक मिळविले. रिजा शेख हिने १४ वर्षे वयोगटात, तर नेत्रा थोरात हिने युथ गटात बेस्ट वेटलिफ्टरचा बहुमान मिळविला. ओवी अमर गिरी, मंजिरी अमित बोळे, जान्हवी सुहास पाटील व साईराज दीपक भुजबळ यांनीही स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केली..यामधील रिजा आसिफ शेख, नेत्रा भागवत थोरात व सार्थक ज्ञानदेव इंदलकर यांची २७ डिसेंबर ते ३ जानेवारी २०२७ या कालावधीत उत्तर प्रदेशातील मोदीनगर येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. या स्पर्धेत पुणे जिल्ह्याने युथ मुलांच्या गटात सांघिक विजेतेपद, युथ मुलींच्या गटात सांघिक उपविजेतेपद, तर १४ वर्षांखालील मुलींच्या गटातही सांघिक उपविजेतेपद पटकावले.या सर्व खेळाडूंना प्रशिक्षक गणेश विठ्ठल नगीने, अमर गणपत गिरी व नरेश गणपत गिरी यांचे मार्गदर्शन लाभले. खेळाडूंच्या या यशाबद्दल अभिनव चेतना मंडळाचे अध्यक्ष हेमंत हाडके, तुषार दौंडकर, महाराष्ट्र वेटलिफ्टिंग संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर म्हाळसकर, सचिव प्रशांत बेंद्रे, महाराष्ट्र केसरी राहुल काळभोर, सरपंच नागेश काळभोर, योगेश उबाळे, रमेश भोसले, संतोष भोसले यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी खेळाडूंचे अभिनंदन करून राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.