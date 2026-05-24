Ambegaon Loni News: लोणीच्या ग्रामसभेत गावाच्या हद्दीतील अवैध दगड वाहतूक व दगड खाण पट्टा (क्रशर) बंद करण्याचा एकमुखी निर्णय

पारगाव : लोणी ता.आंबेगाव येथील ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेल्या ग्रामसभेत दगड खाणपट्टा( क्रशर )व दगड वाहतुकीला कडाडून विरोध करण्यात आला. लोणी गावाच्या हद्दीतील दगड खाण( क्रशर ) आणि अवैध दगड वाहतूक बंद झालीच पाहिजे. अन्यथा रस्ता रोको व गाव बंद करण्याचा एकमुखी निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. यावेळी क्रशर मालक व ग्रामस्थांच्या मध्ये शाब्दिक चकमक हि उडाली..उपसरपंच राजेंद्र वाळुंज यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार (दि. २२) रोजी झालेल्या ग्रामसभेला नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. अवैद्य दगड खाणपट्टा (क्रशर) मुळे परिसरातील शेतातील पिकांना व पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाला आहे त्यामुळे गावाच्या हद्दीत दगड खाण( क्रशर ) आणि अवैध दगड वाहतूक बंद झालीच पाहिजे. अन्यथा रस्ता रोको व गाव बंद करण्याचा एकमुखी निर्णय ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत घेतला आहे..संबधित दगड खाण पट्टा ( क्रशर ) मालक संभाजी पडवळ हे स्वता ग्रामसभेत उपस्थित होते ग्रामपंचायत ने परवानगी दिल्यानंतरच मी नियमानुसार शासनाकडे सर्व कागदपत्राची पूर्तता केल्यावरच मी दगड खाण पट्टा(क्रशर ) सुरू केला असून यामध्ये कोट्यावधी रुपयांचे गुंतवणूक केली आहे. शासनालाही लाखो रुपयांची रॉयल्टी भरली आहे. दगड वाहतुक नियमानुसार करत असुन अनधिकृतपणे क्रशर चालवत नाही असे सांगितले..संबधित क्रशर मालक दाखवत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या नाहरकत ठरावावर कोणताही जावक क्रमांक नसुन सूचक व अनुमोद्काचे नाव नाही सदर ठरावाची ग्रामपंचायत कोठेही दप्तरी नोंद आढळत नाही त्यामुळे संबधित ठरावाची शासनाने चौकशी करावी ग्रामपंचायतीच्या वतीने ग्रामसभेतील क्रशर बंद करण्याच्या ठरावाची प्रत तहसीलदार यांना पाठवून क्रशर बंद करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे उपसरपंच राजेंद्र वाळुंज यांनी सांगितले.