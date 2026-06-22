पुणे

कौटुंबिक वादातून पत्नीवर ''फायटर''ने हल्ला

कौटुंबिक वादातून पत्नीवर ''फायटर''ने हल्ला
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लोणी काळभोर, ता. २२ : कौटुंबिक वादातून विभक्त राहत असलेल्या २२ वर्षीय पत्नीवर भररस्त्यात लोखंडी फायटरने हल्ला करून गंभीर जखमी केल्याची घटना कवडीपाट टोलनाक्याजवळ घडली. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी पती रमाकांत ईश्वर शिंदे (वय २४, रा. वारजे माळवाडी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला कुंजीरवाडी परिसरात राहते. कौटुंबिक मतभेदांमुळे ती एप्रिल २०२५ पासून पतीपासून विभक्त राहत आहे. गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी पीडिता कामावरून रिक्षाने घरी परतत असताना, रमाकांतने दुचाकीवरून पाठलाग करून तिची रिक्षा अडवली. मोबाइल तपासण्याच्या बहाण्याने चारित्र्यावर संशय घेत त्याने तिला मारहाण केली आणि हातातील लोखंडी फायटरने डोळ्याखाली वार करून जखमी केले. हल्ल्यानंतर आरोपीने अश्लील शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची आणि पाच वर्षांच्या मुलाला पळवून नेण्याची धमकी दिली. पीडितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

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