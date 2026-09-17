लोणी काळभोरमध्ये मटका अड्ड्यावर छापा

लोणी काळभोर, ता. १७ : येथील एमआयटी रस्त्यावरील डी. के. वाईन्सच्या बाजूला सुरू असलेल्या कल्याण मटका अड्ड्यावर गुन्हे शाखा युनिट-६ ने छापा टाकून एकाला ताब्यात घेतले. या कारवाईत १२ हजार ८५५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, तिघांविरुद्ध लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. देवेंद्र राजेंद्र खरात (वय २१, रा. घोरपडे वस्ती, लोणी काळभोर) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तर, सुरज शुक्ला व रोहन शुक्ला यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हे शाखा युनिट-६ चे पथक मंगळवारी परिसरात पेट्रोलिंग करीत असताना सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास एमआयटी रस्त्यावर मटका सुरू असल्याची माहिती मिळाली. रात्री आठच्या सुमारास पोलिसांनी छापा टाकला असता तिघे पसार झाले, मात्र मटक्याच्या चिठ्ठ्या लिहिणाऱ्या देवेंद्र खरात याला पोलिसांनी पकडले. त्याच्याकडून १ हजार ८५० रुपये रोख, जुगाराचे साहित्य आणि मोबाईल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिस हवालदार श्रीकांत तुकाराम पांडुळे यांनी फिर्याद दिली आहे.
खरात हा सुरज शुक्ला व रोहन शुक्ला यांच्या सांगण्यावरून मटका घेत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलिस हवालदार राणी खामकर पुढील तपास करीत आहेत.
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