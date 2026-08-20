आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वंकष प्रशिक्षण

लोणी काळभोर, ता. २० : महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागाच्या वतीने प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावरील सर्वंकष आरोग्य काळजी प्रशिक्षण शिबिर लोणी काळभोर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पार पडले. दोन दिवसांच्या या प्रशिक्षणात वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी ते आशा स्वयंसेविका यांना एकाच व्यासपीठावर विविध आरोग्यविषयक बाबींवर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले.
ग्रामीण व स्थानिक पातळीवर नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरले. शिबिरात गरोदर माता व बाळंतपणाची काळजी, नवजात शिशू व बालआरोग्य, कुटुंब नियोजन व प्रजनन आरोग्य, संसर्गजन्य आजारांचे व्यवस्थापन, आपत्कालीन सेवा यांसह डोळे, कान, नाक व घशाची काळजी, मौखिक आरोग्य आदींबाबत सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आले.
याशिवाय आयुर्वेदविषयक प्राथमिक माहिती देऊन विविध आजारांचे प्रतिबंधात्मक व्यवस्थापन आणि रुग्णांना वेळेत योग्य आरोग्यसेवा मिळवून देण्याबाबतही मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षणात डॉ. गौरी जाधव, डॉ. प्रवीण शिंदे, डॉ. अलकनंदा रेड्डी, डॉ. नीलिमा दीक्षित, दीपक गाडीलकर, संतोष वाघमारे, सुरेखा गाडेकर आदी तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. पुणे जिल्ह्यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा एकूण १३० प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
लोणी काळभोर : प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्वंकष आरोग्य काळजी प्रशिक्षण शिबिरात सहभागी शिबिरार्थी.
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