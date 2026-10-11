दारू विक्रेत्या महिलेवर हद्दपारीची कारवाई

लोणी काळभोर, ता. ११ : पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईला न जुमानता हातभट्टी दारू विक्रीचा व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्या लोणी काळभोर येथील सराईत महिला आरोपीला पुणे पोलिसांनी दोन वर्षांसाठी हद्दपार केले आहे. संगिता तानाजी भाले (वय ४८, रा. दत्त मंदिराजवळ, गारुडी समाज मंदिराशेजारी, लोणी काळभोर) असे हद्दपार केलेल्या महिलेचे नाव आहे.
पुणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. लोणी काळभोर पोलिसांनी संगिता भाले हिच्यावर यापूर्वी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती, मात्र तिच्याकडून अवैध दारू विक्री सुरूच होती. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी हद्दपारीचा प्रस्ताव सादर केला होता. पोलिस उपआयुक्त जीवन बेनीवाल यांनी या प्रस्तावाची दखल घेत भाले हिला दोन वर्षांसाठी हद्दपार करण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई पोलिस उपआयुक्त जीवन बेनीवाल, सहायक आयुक्त अनुराधा उदमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप पवार, निरीक्षक (गुन्हे) नंदकुमार कोळी, पोलिस हवालदार विलास शिंदे, महिला पोलिस हवालदार स्वाती पिसाळ आणि पोलिस अंमलदार प्रशांत नरसाळे यांच्या पथकाने केली. अवैध धंदे करणाऱ्यांविरुद्ध यापुढेही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
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