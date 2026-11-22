लोणी काळभोर : पोलिसांच्या वारंवार प्रतिबंधात्मक कारवाईला न जुमानता बेकायदेशीर हातभट्टी दारू विक्रीचा व्यवसाय बिनधास्तपणे सुरू ठेवणाऱ्या सराईत दारूविक्रेत्याला लोणी काळभोर पोलिसांनी अखेर एमपीडीए कायद्याचा दणका दिला आहे. सुरेश रुपा बिरे (वय ६०, रा. नांदेपाटील वस्ती, आर्या हॉटेलमागे, रामदरा रोड, लोणी काळभोर) असे स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या दारूविक्रेत्याचे नाव आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी त्याला एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्याचे आदेश दिले असून, त्याची ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सराईत गुन्हेगार, अवैध हातभट्टी दारू विक्रेते, अंमली पदार्थ विक्रेते आणि समाजात दहशत निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले आहेत. त्यानुसार लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सुरेश बिरे याच्यावर यापूर्वी अनेकदा प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांच्या कारवाईला न जुमानता त्याने हातभट्टी दारू विक्रीचा व्यवसाय सुरूच ठेवला होता..त्याच्या अवैध व्यवसायामुळे परिसरातील नागरिकांचे आर्थिक आणि शारीरिक नुकसान होत होते. तसेच दारूच्या व्यसनामुळे अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याने परिसरात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती.या पार्श्वभूमीवर लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी बिरे याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधद्रव्य विषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबतच्या (एमपीडीए) कायद्यान्वये स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव तयार करून पोलीस आयुक्तांकडे पाठविला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देत पोलीस आयुक्तांनी त्याला एक वर्षासाठी स्थानबद्ध करण्याचे आदेश दिले..दरम्यान, स्थानबद्धतेचे आदेश जारी झाल्यानंतर बिरे हा पोलिसांना मिळून येत नव्हता. त्यामुळे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक समाधान पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष शोध पथक नियुक्त करण्यात आले. या पथकाने शोधमोहीम राबवून त्याला ताब्यात घेतले आणि स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात रवाना केले.ही कारवाई पोलीस उपायुक्त डॉ. जीवन बेनीवाल, सहायक पोलीस आयुक्त अनुराधा उदमले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक समाधान पवार, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) नंदकुमार कोळी, सहायक पोलीस निरीक्षक सतीश गोडसे, पोलीस हवालदार विलास शिंदे, स्वाती पिसाळ, पोलीस अंमलदार प्रशांत नरसाळे आणि योगेश लवांडे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.