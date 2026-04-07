Police Recruitment : लोणीच्या माजी विद्यार्थी विकास प्रबोधनीच्या पोलीस अकॅडमीमधील चार तरुणींची पोलीस खात्यात भरती

पारगाव - लोणी, ता. आंबेगाव येथील माजी विद्यार्थी विकास प्रबोधिनी लोणी संचलित पोलीस अकॅडमी मधील परिसरातील कोमल वाळुंज, सायरा शेख, धनश्री राजगुडे, सीमा वाळुंज या चार तरुणींची नुकतेच पुणे शहर पोलीस व व पिंपरी-चिंचवड शहर पोलीसमध्ये निवड झाली..कोमल संपत वाळुंज हिने १३४ गुण मिळवून पुणे शहर पोलीस दलात दुसऱ्या क्रमांकांनी उत्तीर्ण झाली. सायरा सलीम शेख हि १३३ गुण पिंपरी चिंचवड पोलीस दलामध्ये चांगल्या मार्कांनी उत्तीर्ण झाली, धनश्री पोपट राजगुडे १३२ गुणांनी पिंपरी चिंचवड पोलीस दलामध्ये उत्तीर्ण झाली, सीमा नवनाथ वाळुंज १२३ गुणांनी उत्तीर्ण झाली..लोणीमध्ये माजी विद्यार्थी विकास प्रबोधनिने ग्रामीण मुला-मुलींना भारतीय सेनेमध्ये व पोलीस दलामध्ये संधी मिळावी त्यासाठी नाममात्र खर्चामध्ये श्री भैरवनाथ प्रशाला (लोणी) येथे भरतीपुर्व प्रशिक्षण सुरू केले आहे. यात काही विद्यार्थी निवासी असून, मुलांना पळणे, सर्व प्रकारचा व्यायाम, सामान्य ज्ञान, लेखी प्रश्नपत्रिका सोडविणे व व्यायामाचा कसून सराव अशा प्रकारचे प्रशिक्षण परिसरातील ७० ते ८० विद्यार्थी घेत आहेत त्यांना शिक्षक राहुल पडवळ, सागर जोरी, माजी प्राचार्य साकोरे हे मार्गदर्शन करत आहे..या सर्व विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे माजी विद्यार्थी विकास प्रबोधिनीचे अध्यक्ष उदयराजे वाळुंज पाटील, प्रबोधनी चे मार्गदर्शक महसूल मंत्रालयाचे उपसचिव डॉ. कैलास गायकवाड, बाळासाहेब गायकवाड, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी प्रकाश वाळुंज, सरपंच डॉ. सावळाभाऊ नाईक प्रबोधनीचे सर्व सदस्य आणि ग्रामस्थ यांनी अभिनंदन केले आहे.