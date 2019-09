मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर - डॉ. दीपक म्हैसेकर

पुणे - विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या रकमेच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज दिल्या. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर म्हैसेकर यांनी पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि निवडणुकीशी निगडित अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या वेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, पोलिस उपायुक्त सुधीर हिरेमठ, मितेश घट्टे, संजयसिंह चव्हाण व प्रताप जाधव उपस्थित होते. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याची आवश्‍यक आहे. त्यासाठी बॅंक अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. रकमेची बेकायदा वाहतूक होऊ नये, यासाठी वाहनांची तपासणी करावी. यात बेकायदा रक्कम आढळल्यास काय कारवाई करावी, याबाबतच्या सूचना भरारी पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना द्याव्यात. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. बेकायदा रक्कम आढळल्यास त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागास द्यावी, अशा सूचना म्हैसेकर यांनी केल्या. टपाली मतदान प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्यासाठी नियोजन करा, असे सांगून डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, ‘‘दिव्यांग मतदारांसाठी आवश्‍यक सुविधा द्या. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करा, तसेच निवडणूक आयोगाला आवश्‍यक असणारी माहिती वेळेत आणि अचूक सादर करा.’

