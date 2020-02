पुण्यात वाहनतळावर प्रेक्षकांची होतेय लूट

येरवडा - बालगंधर्व रंगमंदिराच्या वाहनतळावर दुचाकी व चारचाकीसाठी निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा दुप्पट रकम आकारली जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. याबाबत संबंधित ठेकेदाराला नोटीस देणार असल्याचे मालमत्ता विभागाचे प्रमुख राजेंद्र मुठे यांनी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून बालगंधर्व रंगमंदिराच्या वाहनतळाचा ठेका रणजित जगताप यांना प्रति वर्ष सहा लाख ४० हजार रुपये दराने २०१८ ते २०२१ या तीन वर्षांसाठी दिला आहे. शर्ती व अटीप्रमाणे दुचाकीला प्रति तास तीन रुपये, तर मोटारीला चौदा रुपये शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. मात्र संबंधित ठेकेदार दुचाकीधारकाकडून प्रतितास पाच रुपये, तर मोटारधारकांकडून वीस रुपये शुल्क आकारत असल्याची तक्रार दक्षता महिला आधार संस्थेच्या शोभा सुतार यांनी केली आहे. वाहनतळावर दर फलक नसल्यामुळे अनेकांची फसवणूक होत आहे. तक्रार करूनही महापालिका कारवाई करीत नसल्याची टीका सुतार यांनी केली आहे.

