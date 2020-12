पुरंदर : विजेसाठी शेतकऱ्यांना भोगाव्या लागतात मरणयातना

परिंचे : परिंचे (ता. पुरंदर) परिसरात कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होत असून, परिसरात अनेक ठिकाणी शेतकरी जीव धोक्यात घालून वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शेतीला पुर्ण क्षमतेने पुरवठा करुन आठवड्यातील सहा दिवस दिवस वीज पुरवठा करण्याची मागणी सटलवाडीचे माजी सरपंच व प्रगतशील शेतकरी गोपाळ कदम यांनी केली आहे. कृषी पंपासाठी आठवड्यातील चार दिवस दिवसा व तीन दिवस रात्री वीज पुरवठा केला जातो. दिवस कृषी पंपाला वीज पुरवठा करताना कमी दाबाने केला जातो. यामुळे विद्युत पंप कमी क्षमतेने पाणी उपसा करत असून विद्युत पंप जळण्याच्या घटना घडतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे शेतकरी बाळासाहेब शिवरकर यांनी सांगितले. तसेच दिवसातून तीन ते चार वेळा विद्युत पुरवठा खंडित होतो. अशावेळी वीज पुरवठा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना फोन करून सुध्दा कर्मचारी वेळेत पोचत नसल्याने शेतकरी जीव धोक्यात घालून स्वत:च विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करत असून दिवसातून फक्त तीन किंवा चार तास वीजपुरवठा होत असून तोही कमी दाबाने केला जात असल्याचे शेतकरी राजेंद्र वाघोले, श्रीकृष्ण वाघोले यांनी सांगितले. दिवसा कमी दाबाने वीजपुरवठा होत असल्याने अनेक शेतकरी रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी देण्यासाठी जातात. अशा वेळी जंगली प्राण्यांचा हल्ला होणे, साप चावणे अशा घटना घडण्याची शक्यता आहे. सटलवाडी नजीकच्या शेतात पाणी धरण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याचा खून करण्यात आला होता. उद्योग धंद्यांना पुरेसा वीज पुरवठा केला जातो, मग शेतीला का नाही असा सवाल गोपाळ कदम यांनी केला असून आठवड्यातून सहा दिवस कृषी पंपाला दिवसा वीज पुरवठा केल्यास शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असल्याचे सांगितले. नीरा विभागाचे उप अभियंता किरण चोठे यांच्याशी संपर्क साधला असता कामचुकार पणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार असून संतुलित दाबाने वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.कमी दाबामुळे विद्युत पंप जळण्याची शक्यता असल्याने प्रत्त्येक शेतकऱ्यांने आपल्या पंपाला कॅपॅसिटर बसवण्याचे आवाहन केले. (संपादन : सागर डी. शेलार)

