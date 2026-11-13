रिक्षात विसरलेले अर्धा तोळ्याचे दागिने पोलिसांनी शोधून दिले!

रिक्षाचा क्रमांक माहीत नाही,
तरी पोलिसांनी शोधली पर्स!
अर्धा तोळे सोन्याचे दागिने महिलेला परत
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १३ : रिक्षातून प्रवास करताना विसरलेली सोन्याचे दागिने असलेली पर्स फौजदार चावडी पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे शोधून काढली. रिक्षाचा क्रमांक माहीत नसतानाही अवघ्या काही तासांत पर्स संबंधित महिलेला परत करण्यात आली. अर्धा तोळे सोन्याचे दागिने सुखरूप मिळाल्याने महिलेच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. त्यांनी पोलिसांचे मनापासून आभार मानले.
मुस्ती (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील सरोजा सुनील टिकांबरे (वय ३५) या शुक्रवारी (ता. १३) कुंभार वेशीतून रिक्षाने नवी पेठेतील खासगी रुग्णालयात आल्या होत्या. रिक्षातून उतरल्यानंतर काही वेळाने सोन्याचे दागिने असलेली पर्स रिक्षातच विसरल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तातडीने फौजदार चावडी पोलिस ठाणे गाठले. मात्र, घाईगडबडीत रिक्षाचा क्रमांक किंवा चालकाचे वर्णनही त्यांना आठवत नव्हते.
महिलेची अडचण लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने शोध सुरू केला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कॉन्स्टेबल विनायक जाधव यांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे संबंधित रिक्षाचा माग काढला. अखेर रिक्षा शोधून त्यातील दागिन्यांची पर्स हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले.
त्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महादेव राऊत यांच्या हस्ते दागिन्यांची पर्स सरोजा टिकांबरे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. हरवलेली मौल्यवान वस्तू पुन्हा मिळाल्याने त्यांना भावना अनावर झाल्या. रिक्षाचा क्रमांकही माहीत नसताना पोलिसांनी घेतलेल्या तत्परतेमुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
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