Pune Crime : प्रेमसंबंधाच्या वादातून पुण्यात तरुणावर शस्त्राने वार, एक अटकेत

पुणे : प्रेमसंबंधाच्या कारणावरून एका तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याची घटना मुंढवा परिसरातील भीमनगरमध्ये घडली. या प्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे..या हल्ल्यात प्रवीण धनंजय माने (वय २४, रा. श्रीमाननगर, शेवाळवाडी, मांजरी) हा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. या प्रकरणी महेश सरोदे (वय ३५, रा. भीमनगर, मुंढवा) याच्यासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सरोदे याला पोलिसांनी अटक केली आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरोदे याने माने याला एका तरुणीशी असलेले प्रेमसंबंध तोडण्यास सांगितले होते. मात्र त्याने नकार दिल्याने त्यांच्यात वाद झाला. या वादातून १९ जानेवारी रोजी सरोदेने माने याला मुंढवा परिसरात बोलावून घेतले. तेथे सरोदे आणि त्याच्या साथीदारांनी माने याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर त्याच्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करून गंभीर जखमी केले. पोलिसांकडे तक्रार दिल्यास जिवे मारण्याची धमकी देत आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले..या घटनेची माहिती मिळताच मुंढवा पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत तपास सुरू केला. जखमी माने याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्मिता वासनिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास करण्यात येत आहे..