Pune Crime : प्रेमसंबंधाच्या वादातून पुण्यात तरुणावर शस्त्राने वार, एक अटकेत

Mundhwa attack case : प्रेमसंबंधाच्या वादातून मुंढव्यात तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला असून चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल, एकाला अटक करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : प्रेमसंबंधाच्या कारणावरून एका तरुणावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केल्याची घटना मुंढवा परिसरातील भीमनगरमध्ये घडली. या प्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे.

