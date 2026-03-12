पुणे

Gas Cylinder Shortage : कात्रज-भारती विद्यापीठ परिसरात गॅस एजन्सीसमोर ग्राहकांच्या रांगा

घरगुती गॅस टंचाई; सिलिंडर बुकिंगसाठी नागरिकांची गर्दी.
line for gas cylinder

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कात्रज - जागतिक स्तरावर वाढलेल्या अमेरिका–इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर त्याची झळ आता सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसू लागल्याचे चित्र दिसत आहे. घरगुती गॅसच्या टंचाईमुळे पुण्यातील कात्रज आणि भारती विद्यापीठ परिसरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

