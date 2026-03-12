Gas Cylinder Shortage : गॅस सिलिंडर टंचाईचा परिणाम; इंडक्शन शेगड्यांची दुपटी किमतीने विक्री, कोळसा व डिझेल शेगड्यांनाही वाढती मागणी

पुणे - शहरासह परिसरात गॅस सिलिंडरच्या टंचाईचा परिणाम आता हॉटेलासह घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पर्यायी साधनांच्या बाजारावर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. गेल्या दोन दिवसांत इंडक्शन शेगड्यांची मागणी अचानक वाढल्याने त्यांची दुप्पट किमतीने विक्री केली जात असल्याचे चित्र बाजारात दिसत आहे. ग्राहकांना जादा पैसे मोजूनही इंडक्शन सहज उपलब्ध होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..व्यावसायिक वापरासाठी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा वेळेवर न मिळाल्याने अनेक हॉटेल व्यवसायिकांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी नागरिकांनी पर्यायी साधनांचा शोध सुरू केला असून, इंडक्शनकडे मोठ्या प्रमाणात कल वाढला आहे.साधारण दोन ते अडीच हजार रुपयांत उपलब्ध होणाऱ्या इंडक्शनच्या किमती सध्या पाच ते सहा हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे खरेदी करणाऱ्यांनी सांगितले. काही दुकानांमध्ये तर उपलब्ध साठा काही तासांत संपत असल्याचेही चित्र आहे..इंडक्शनबरोबरच कोळशावर चालणाऱ्या पारंपरिक शेगड्यांची मागणीही वाढली आहे. शहरातील काही भागांत कोळशाच्या शेगड्या विकणाऱ्या दुकानांत ग्राहकांची गर्दी दिसून येत आहे. पूर्वी क्वचित विचारणा होणाऱ्या या शेगड्यांची सध्या मोठ्या प्रमाणात चौकशी होत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.दरम्यान, डिझेलवर चालणाऱ्या शेगड्यांनाही मागणी वाढली असली, तरी त्या बाजारात सहज उपलब्ध होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे पुरवठा अपुरा पडत आहे. गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत झाल्यानंतरच या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे..इंडक्शनसाठी बुकींग सुरू -इंडक्शनची मागणी वाढल्याने शहरातील काही विक्रेत्यांनी आगाऊ रक्कम घेऊन बुकिंग सुरू केले आहे. बाजारात उपलब्ध साठा मर्यादित असल्यामुळे ग्राहकांकडून पूर्ण पैसे आधीच घेतले जात आहेत. इंडक्शन उपलब्ध होताच ग्राहकांना देण्याचे आश्वासन विक्रेते देत आहेत..पारंपरिक शेगड्यांचीही पुन्हा चलती -अनेकांनी पुन्हा पारंपरिक पद्धतीने स्वयंपाक करण्याकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. कोळशावर चालणाऱ्या शेगड्या पूर्वी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात वापरल्या जात होत्या; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत शहरातील काही कुटुंबांनीही त्यांचा पर्याय म्हणून विचार सुरू केला आहे. परिणामी बाजारात या शेगड्यांची मागणी अचानक वाढली असून, काही ठिकाणी त्यांचाही तुटवडा जाणवू लागला आहे..इंडक्शनला सध्या प्रचंड मागणी आहे. मात्र, पुरवठा होत नसल्याने ग्राहकांना परत जावे लागत आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारचे ग्राहक येत आहेत. काही ठिकाणी आगाऊ बुकिंगदेखील सुरू झाले आहे. हॉटेलचालक मोठ्या प्रमाणात आगाऊ बुकिंग करत आहेत. हॉटेल, मेस, खानावळ असे व्यावसायिक आपला व्यवसाय सुरू राहावा, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसते.- कलम जैन, इंडक्शन वितरक.‘व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे दुकानात इंडक्शन शेगडी घेण्यासाठी मोठी गर्दी होत आहे. मलादेखील तातडीची गरज असल्याने सात हजार रुपयांचे इंडक्शन तब्बल बारा हजार रुपयांना घ्यावे लागले.'- रमेश पवार, हॉटेल व्यवसायिक.या पर्यायी साधनांचा वापर -- इंडक्शन- कोळशाच्या शेगड्या- डिझेल शेगड्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.