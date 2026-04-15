Gas Cylinder Black Market : घरगुती गॅसचा काळाबाजार उघडकीस; १०३ गॅस सिलिंडरसह १० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

घरगुती गॅस सिलिंडरमधून व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये गॅस भरून काळाबाजार करणाऱ्या एका अड्ड्यावर काळेपडळ पोलिसांनी छापा टाकला.
पुणे - घरगुती गॅस सिलिंडरमधून व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये गॅस भरून काळाबाजार करणाऱ्या एका अड्ड्यावर काळेपडळ पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत १०३ गॅस सिलिंडर आणि चारचाकी वाहनासह सुमारे दहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

