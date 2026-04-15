Gas Cylinder Black Market : घरगुती गॅसचा काळाबाजार उघडकीस; १०३ गॅस सिलिंडरसह १० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे - घरगुती गॅस सिलिंडरमधून व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये गॅस भरून काळाबाजार करणाऱ्या एका अड्ड्यावर काळेपडळ पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत १०३ गॅस सिलिंडर आणि चारचाकी वाहनासह सुमारे दहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे..नितीन हनुमंत होळकर (वय-३८, रा. हांडेवाडी, पुणे) असे या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हांडेवाडी परिसरात घरगुती गॅसमधून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरमध्ये गॅस भरण्यात येत असल्याची माहिती तपास पथकातील पोलिस अंमलदार महादेव शिंदे यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. हांडेवाडीतील एका दुकानाशेजारी टेम्पोमध्ये पोलिसांना घरगुती आणि व्यावसायिक वापराचे सिलिंडर आढळून आले..पोलिसांनी दुकानात जाऊन पाहिले असता, एकजण धोकादायक पद्धतीने घरगुती गॅस सिलिंडरमधून पाच किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये गॅस भरत असल्याचे आढळून आले. चौकशीत त्याच्याकडे कोणताही कायदेशीर परवाना नसल्याचे उघडकीस आले. या कारवाईत पोलिसांनी १०३ गॅस सिलिंडर आणि एक मोटार असा दहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. आरोपी नितीन होळकर याच्याविरुद्ध काळेपडळ पोलिस ठाण्यात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे..परिमंडळ सहाचे पोलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे, सहाय्यक आयुक्त अतुलकुमार नवगिरे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. सहाय्यक निरीक्षक अमित शेटे यांच्यासह पोलिस अंमलदार प्रवीण काळभोर, दाऊद सय्यद, प्रतीक लाहीगुडे, अमोल फडतरे, विशाल ठोंबरे, शाहीद शेख, लक्ष्मण काळे, अतुल पंधरकर, सद्दाम तांबोळी, प्रदीप बेडीस्कर, महादेव शिंदे आणि गिरिराज जगदाळे यांच्या पथकाने हा काळाबाजार उघडकीस आणला.