LPG Gas Shortage: वडापाव चाळिशीपार, चहा तिशीला! चाकण औद्योगिक वसाहतीतील स्थिती; भजी खाणेही आवाक्याबाहेर

चाकण : गॅसचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने चाकण औद्योगिक वसाहत परिसरात हातगाडीवरचा साधा वडापाव ३० ते ४० रुपयांवर, तर एक कप चहा २० ते ३० रुपयांवर पोहोचला आहे. अंडी भुर्जी, ऑम्लेट आणि भजी खाणेही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे..इराण आणि अमेरिका, इस्रायलमधील युद्धामुळे गॅसचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा मोठा फटका घरगुती ग्राहकांसह हॉटेल व्यावसायिक आणि चाकण औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांना बसला असून आर्थिक संकट ओढवले आहे..Pune News: चाकणमध्ये काळाबाजार तेजीत! अठराशे रुपयांचा सिलिंडर १० हजारांना, हॉटेल व्यवसायाला तडाखा...व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांवरील अनेक खाद्यपदार्थ मेन्यूमधून गायब झाले आहेत. गॅसअभावी अनेक ठिकाणी चुली आणि शेगड्यांचा वापर करून मर्यादित स्वरूपात जेवण बनवले जात आहे..पुरवठा कमी असल्याने खाद्यपदार्थांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. चुली, शेगड्या तयार करून तंदुरी चिकन, चिकन, मटण, बिर्याणी, पनीर टिक्का, रोटी, नान, तंदूर असे पदार्थ मात्र अजूनही हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये कसेबसे मिळत आहेत..Kolhapur Industrial Gas Shortage : वेल्डिंग, स्टील कटिंग कामे बंद पडण्याच्या मार्गावर; गॅस अभावी रोजगारासह, कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प होण्याची भीती.कंपन्यांच्या कँटिनसमोर पेचचाकण औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांमध्ये दररोज ४० ते ५० हजार कामगारांच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गॅसअभावी कामगारांना जेवण पुरवणे खर्चिक आणि कठीण झाले आहे. या संकटाकडे उद्योगमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी उद्योजक विजय बोत्रे यांनी केली आहे. गॅसटंचाईमुळे हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, ग्राहकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.