पुणे

एलअँडटी फायनान्सची सोनतारण कर्ज मोहीम

एलअँडटी फायनान्सची सोनतारण कर्ज मोहीम
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एलअँडटी फायनान्सची सोनतारण कर्ज मोहीम

पुणे, ता. २१ ः एलअँडटी फायनान्स लि. (एलटीएफ) कंपनीने सुवर्ण कर्जाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आपला ब्रँड अँबेसेडर जसप्रीत बुमराह यांच्यासह ‘कोई भी सपना होल्ड मत करो, एलअँडटी फायनान्स गोल्ड लोन करो’ ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेबाबत कंपनीचे संचालक राजू दोडती म्हणाले, ‘‘आमचा सुवर्णकर्ज व्यवसाय आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत वार्षिक १८२ टक्‍क्यांनी वाढ नोंदवत ३,८२९ कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे, जो आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत १,३६० कोटी रूपये होता. याला आमच्या ३४३ शाखांचे पाठबळ लाभले आहे. चालू आर्थिक वर्षात एकूण शाखांची संख्या ८०० हून अधिक करण्याचा आमचा मानस आहे. ही मोहीम आम्हाला नव्या बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्यास, ग्राहकांसोबत नाते अधिक दृढ करण्यास आणि येत्या वर्षांत सातत्याने उच्चांकी वाढ नोंदवण्यास मदत करेल.’’

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