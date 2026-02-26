पुणे

Palkhi Route : पालखी मार्गावर अखेर लखलखाट; वाल्हे, कामठवाडी, दौंडजमध्ये रात्रीच्यावेळी उड्डाणपुलाचे दृश्य आकर्षक

अखेर अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पुणे-पंढरपूर पालखी महामार्गावरील उड्डाणपुलावरील पथदिवे प्रज्वलित करण्यात आले.
Palkhi route street light

Palkhi route street light

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाल्हे - अखेर अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पुणे-पंढरपूर पालखी महामार्गावरील उड्डाणपुलावरील पथदिवे प्रज्वलित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर उजळून निघाला आहे. रात्रीच्या वेळी या दिव्यांनी परिसरात लखलखाट निर्माण केला आहे, आणि यामुळे स्थानिक नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

Loading content, please wait...
Development
flyover
street light
route

Related Stories

No stories found.