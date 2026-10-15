Vadgaon Nimbalkar Crime : लग्नाचे आमिष, फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अत्याचार! अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी तरुणावर गुन्हा दाखल, आरोपीचा शोध सुरू

वडगाव निंबाळकर - अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपावरून कोऱ्हाळे खुर्द (ता. बारामती) येथील गणेश रामदास मदने याच्याविरुद्ध वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडित मुलीचे फोटो आणि व्हिडिओ प्रसारित करण्याची तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी फरार असून, पोलिसांची पथके त्याचा शोध घेत आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी अल्पवयीन असताना आरोपीने तिच्याशी संपर्क वाढविला. तिच्यावर प्रेम असल्याचे सांगून लग्न करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच आपले सध्याचे लग्न मोडून पीडितेशी विवाह करणार असल्याचे आमिष दाखविल्याचा आरोप आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून आरोपीने वेळोवेळी तिचे लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार पीडितेने दिली आहे..दरम्यान, आरोपीने पीडितेचे फोटो आणि व्हिडिओ काढून ते प्रसारित करण्याची धमकी दिली. तसेच तिला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. लग्नाबाबत दिलेली मुदत उलटून गेल्यानंतरही आरोपी प्रतिसाद देत नसल्याने पीडितेला फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले..या प्रकारामुळे मानसिक तणावाखाली आलेल्या पीडितेने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली. कुटुंबीयांनी तिला तातडीने बारामती येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर झालेल्या पोलिस चौकशीत प्रकरण उघडकीस आले. बारामती शहर पोलिसांकडून हे प्रकरण वडगाव निंबाळकर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आले. पीडितेच्या जबाबावरून गुन्हा नोंदविण्यात आला.याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता आणि पोक्सो कायद्यातील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आरोपीच्या शोधासाठी पोलिसांची पथकेयाबाबत सहायक पोलिस निरीक्षक जीवन मोहिते यांनी सांगितले की, पीडितेच्या जबाबावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळात बंदोबस्ताची जबाबदारी असल्याने आरोपीचा शोध घेण्यास विलंब झाला. आरोपी फरार असून, पोलिस पथके त्याच्या मागावर आहेत. लवकरच त्याला ताब्यात घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.