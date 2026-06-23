आलिशान कारमधून मांस वाहतूक
विजापूर रोडवर पोलिसांचा सापळा, कारसह मांस जप्त, दोघांवर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २३ : विजापूर रोड परिसरातून आलिशान कारमधून मांसाची वाहतूक होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. विजापूर नाका पोलिसांनी गोरक्षकांच्या माहितीवरून कारवाई करीत कार अडविली. कारमध्ये सुमारे ७०० ते ८०० किलो मांस आढळले असून यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
२० जून रोजी एका कारमधून (एमएच ०३, एएम ०३४६) मांसाची वाहतूक होत असल्याची माहिती गोरक्षकांना मिळाली होती. त्यांनी विजापूर नाका पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. विजापूर नाका पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली गोरक्षकांनी संबंधित वाहनाचा शोध घेतला. सोरेगाव परिसरात वाहन आढळल्यानंतर कार थांबविण्याचा प्रयत्न केला, पण कारचालक तसाच पळून जात होता. मात्र, पोलिसांनी सैफुल परिसरात कार थांबविली आणि दोघांना ताब्यात घेतले. वाहनाची तपासणी केली असता, कारच्या मागील बाजूला जनावराचे मांस होते. पोलिसांनी वाहन जप्त करून चालक व त्याच्यासोबतच्या एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत पोलिस उपायुक्त प्रीतम यावलकर, हिंदवी सेनेचे अध्यक्ष सुधीर बहिरवाडे यांचे सहकार्य लाभले. कारवाईसाठी गोरक्षक लतेश हिरवे, प्रसाद झेंडगे, सुरज शिंदे, अक्षय बनसोडे आणि हिंदवी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मदत झाली. पोलिसांनी संशयित दोघांना नोटीस देऊन सोडले असून पुढील तपास अधिकारी करीत आहेत.
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