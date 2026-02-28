माढयात स्ट्रीट लाईट उभारणीच्या कामाचे भूमिपूजन
माढा ः येथील मारुती मंदिर ते हॉटेल अभिराज दरम्यान स्ट्रीट लाईट उभारणीच्या कामाचे भूमिपूजन करताना जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज सावंत, माजी नगरसेवक अरविंद खरात, शिवरंग गोटे व मान्यवर.
माढ्यात स्ट्रीटलाइटच्या कामाचे भूमिपूजन
माढा, ता. २८ : माढा येथील बाजार पटांगणातील मारुती मंदिर ते हॉटेल अभिराज दरम्यानच्या रस्त्यावर स्ट्रीटलाइट उभारणीच्या कामाचे भूमिपूजन जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले.
स्ट्रीटलाइटच्या कामासाठी माढा नगरपंचायतीचे स्वीकृत नगरसेवक अरविंद खरात यांनी प्रा. शिवाजीराव सावंत यांच्याकडे मागणी केली होती. प्रा. सावंत यांनी जिल्हा नियोजन मंडळातून या कामासाठी सव्वा चार लाखांचा निधी मंजूर केला होता. यापुढे मारुती मंदिर ते शेटफळ रस्त्यावर स्ट्रीटलाइट उभारणीचे काम करणार असल्याचे पृथ्वीराज सावंत यांनी सांगितले. या कामासाठी निधी कमी पडल्यास पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे उपस्थितांना आश्वासित केले.
यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज सावंत, माजी नगरसेवक अरविंद खरात, पप्पू चवरे, श्रीकांत गोसावी, आबा मगर, नवनाथ गोटे, सोनू कुर्डे, राजू कुर्डे, नागेश थोरात, विजय ठोंबरे, शुभम चवरे, शिवरंग गोटे यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते.
