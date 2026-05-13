मंडल कृषी अधिकारी मारकड यांचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान

चिखलठाण : कृषी विस्तार क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य तसेच उत्कृष्ट कार्यालयीन पद्धती राबविल्याबद्दल जेऊर कृषी मंडलचे मंडल कृषी अधिकारी मधुकर मारकड यांचा सोलापूर येथे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. कृषी विभागाच्या वतीने त्यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस., खासदार ज्योती वाघमारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले आदी उपस्थित होते. मारकड यांनी सेवाकाळात शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट सेवा देत शाश्वत शेती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि शेतकऱ्यांशी सुसंवाद साधण्याचे कार्य केले आहे. कृषी विस्तार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करत त्यांनी जेऊर मंडल कृषी अधिकारी कार्यालयाला आयएसओ मानांकन मिळवून दिले आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले.

