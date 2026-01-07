MAH CET Registration : एम.पी.एड व एम.एड सीईटी प्रवेश नोंदणीस सुरुवात; परीक्षेच्या तारखा जाहीर!

पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी घेण्यात येणाऱ्या एम.पी.एड आणि एम.एड या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस सुरवात झाली आहे. या दोन अभ्यासक्रमाच्या सीईटीपासून २०२६ या वर्षातील सीईटी परीक्षेच्या नोंदणीस प्रारंभ झाला आहे. ही नोंदणी २० जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन होणार आहे. इतर अभ्यासक्रमाच्या सीईटी नोंदणीसही लवकरच सुरवात होणार आहे..या सीईटी परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या ‘www.mahacet.org’ या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अभ्यासक्रमांसाठीची सीईटी परीक्षा राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर संगणकाधारित पद्धतीने ऑनलाइन घेतल्या जाणार आहेत. गेल्यावर्षी या दोन प्रवेश परीक्षांसाठी एकूण सहा हजार १९३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती..Pune Police officer End Life : पोलीस अधिकाऱ्याने लॉजवर संपवले जीवन, पुण्यात धक्कादायक घटना .विद्यार्थ्यांनी पुढील अद्ययावत माहिती, तपशीलवार वेळापत्रक आणि परीक्षेशी संबंधित सूचनांसाठी नियमितपणे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी केले आहे..अपार आयडी आणि युडीआयडी बंधनकारकयंदापासून विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध व्हावी, त्याची पडताळणी करणे सहज शक्य व्हावे, यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश कक्षाने सीईटी प्रवेश परीक्षा नोंदणीसाठी ‘ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडेमिक अकाऊंट रजिस्ट्री (अपार आयडी) आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांना युनिक डिसॲबिलिटी आयडी (युडीआयडी ) बंधनकारक केले आहे. विद्यार्थ्यांनी सीईटीमध्ये नोंदणी करताना अपार आयडी आणि युडीआयडीची नोंदणी करावी, यावरून विद्यार्थ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. अपार आयडी तयार केले नसल्यास अशा विद्यार्थ्यांनी डिजीलॉकरद्वारे ते तयार करावे..इन्फोबॉक्स सीईटी परीक्षा : नोंदणीची अंतिम तारीख : सीईटी परीक्षेची संभाव्य तारीखमहा एम.पी.एड. : २० जानेवारी : २४ मार्चमहा एम.पी.एड. फिल्ड टेस्ट (ऑफलाईन) : ---- : २५ मार्चमहा एम.एड. : २० जानेवारी : २५ मार्च.गेल्या तीन वर्षात या सीईटीसाठी नोंदणी केलेले विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा : २०२३-२४ : २०२४-२५ : २०२५-२६महा. एम.पी.एड. : २,०८८ : २,६८६ : २,३८४महा. एम.एड. : ३,०६६ : २,९८५ : ३,८०९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.