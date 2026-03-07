महाबळेश्वर येथे सुशोभीकरणाच्या कामाची नगराध्यक्ष व सा.बां उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडून पाहणी
महाबळेश्वरात सुशोभीकरण कामाची पाहणी
नगराध्यक्षासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
महाबळेश्वर, ता. ७ ः येथील बाजारपेठेतील रस्त्याच्या सुशोभीकरणाचे काम उन्हाळी हंगामापूर्वी पूर्ण व्हावे, यासाठी नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी नगरसेवकांसह कामाची पाहणी केली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी अजय देशपांडे हे देखील उपस्थित होते. नगराध्यक्षांनी केलेल्या सूचनेनुसार कामाचा वेग वाढवून सुशोभीकरणाचे काम मार्चअखेर पूर्ण करण्यात येईल, असे देशपांडे यांनी पालिकेच्या पाहणी समितीला सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाबळेश्वर बाजारपेठेच्या सुशोभीकरणासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर करून राज्याच्या पर्यटन विभागास आराखडा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तत्कालीन पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी प्रशासनाकडून आराखडा तयार करून घेतला. या आराखड्यानुसार बाजारपेठेतील रस्ता रुंदीकरण, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक व सुभाषचंद्र बोस चौक यांचे सुशोभीकरण, पेटिट ग्रंथालय हेरिटेज इमारती दुरुस्ती व सुशोभीकरण करणे, बाजारपेठेला समांतर असलेला मशिद रोड व गणेशपेठ रस्ता यांचे सुशोभीकरण या सर्व कामांचा समावेश आराखड्यामध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार काम सुरू झाले.
काही महिन्यांतच एका बाजूला कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी सुरू झाल्या, तर दुसरीकडे बाजारपेठेतील रस्ता रुंदीकरणास दुकानदारांनी विरोध केला. त्यामुळे आराखड्यात वारंवार बदल करण्यात आले. दरम्यान पालिकेने ज्या ठेकेदारास हे काम दिले होते. त्या ठेकेदाराचा ठेका रद्द करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेगाने या कामाला सुरुवात केली. या कामाचे दोन टप्पे पूर्ण केले असून, पोलिस ठाणे ते सुभाष चौक या तिसऱ्या टप्प्यातील कामाला प्रारंभ केला आहे. हे सुरू असलेले काम उन्हाळी हंगामापूर्वी पूर्ण होणार की नाही याबाबत दुकानदारांमध्ये संभ्रम आहे.
आज नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पाहणी समितीने बाजारपेठेतील कामाला भेट दिली व कामाची पाहणी केली. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी अजय देशपांडे, पालिकेचे गट नेते ॲड. संजय जंगम, नगरसेवक संतोष शिंदे, अफजल सुतार, विमलताई पार्टे, रोहित ढेबे, संगीता वाडकर, राहुल पिसाळ, संतोष आखाडे, स्मिता पाटील, पल्लवी कोंढाळकर, विशाल तोष्णीवाल व अतुल सलागरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महाबळेश्वर : सुशोभीकरण कामाची पाहणी करताना नगराध्यक्ष, नगरसेवक, अधिकारी व कर्मचारी.
