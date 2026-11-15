नाट्य शिवप्रतिष्ठान,महाबळेश्वर पालिकेच्या सहकार्याने ''''भव्य किल्ले स्पर्धा''''चा शुभारंभ संपन्न

महाबळेश्र्वरला किल्ले स्पर्धेस प्रारंभ
पर्यटक, नागरिकांना पाहण्यासाठी आठवडाभर खुले
महाबळेश्वर, ता. १५ ः शहरातील नाट्यशिव प्रतिष्ठानने पालिकेच्या सहकार्याने आयोजित ३५ व्या किल्ले स्पर्धेचे नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी नगरसेवक रवींद्र कुंभारदरे यांच्या हस्ते किल्ले प्रदर्शनाचा प्रारंभ झाला.
नगरसेवक ॲड. संजय जंगम, प्रतिष्ठानचे संस्थापक किसनराव खामकर, अर्बन बँकेचे अध्यक्ष सी. डी. बावळेकर, दिलीप शिपटे, बाळासाहेब पवार, स्पर्धेचे परीक्षक पत्रकार संजय दस्तुरे, शिरीष गांधी, आनंद उतेकर व बाळासाहेब पांचाळ आदी उपस्थित होते.
गेली अनेक वर्षे नाट्य शिवप्रतिष्ठानच्या संकल्पनेतून किल्ले स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. यंदाही स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. राजेश कुंभारदरे यांनी प्रास्ताविक केले. माजी नगराध्यक्ष प्रभाकर देवकर यांनी स्पर्धांच्या आयोजनामागची भूमिका सांगितली.
येथील गिरिस्थान मुलींची प्राथमिक शाळेने साकारलेला किल्ले प्रतापगड, गिरिस्थान प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांचा किल्ले पन्हाळगड, गिरिस्थान पत्रकार संघाचा किल्ले सज्जनगड, किसनराव खामकर यांच्या किल्ले अजिंक्यतारा किल्ल्यांची प्रतिकृती लक्षवेधी ठरली. स्पर्धेस प्रतिसाद मिळाला. पर्यटकही किल्ले स्पर्धा पाहण्यासाठी भेटी देत होते. आठवडाभर हे किल्ले पाहण्यासाठी खुले राहणार आहेत.
स्पर्धा यशस्वितेसाठी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष खामकर, उपाध्यक्ष प्रभाकर देवकर, सचिव अरुण शिंगरे, श्रीकांत जाधव, संदीप देवकुळे, राजेश कुंभारदरे, विजयराज भिलारे आदींसह पदाधिकाऱ्यांनी मेहनत घेतली.
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