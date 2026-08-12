पुणे

निधन वार्ता

निधन वार्ता
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SKL26B00139
महादेव जगताप
सरकोली ः येथील महादेव कृष्णा जगताप (वय ६५) यांचे बुधवारी (ता. १२) यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, पाच भावंडे व परिवार आहे.

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