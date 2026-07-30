Pre Matric Scholarship : महाडीबीटीतील त्रुटी कायम; कचरावेचकांच्या हजारो मुलांची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती रखडली

प्रज्वल रामटेके पुणे : केंद्र सरकारच्या ‘मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजने’पासून कचरावेचक, मैलावाहक आणि स्वच्छता कामगारांच्या मुलांना वंचित ठेवणाऱ्या ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी अद्यापही दूर झालेल्या नाहीत. या संदर्भात ‘सकाळ’ने २४ जुलै रोजी सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, आठ दिवसांनंतरही पोर्टलवर स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ-फायनान्स) शाळांचा पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून ‘महाडीबीटी’ प्रणालीतील त्रुटी कायम आहेत. परिणामी, केवळ पुणेच नव्हे, तर राज्यभरातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अद्यापही टांगणीला लागले आहे. .केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, वैध ‘यू-डायस’ कोड असलेल्या सर्व मान्यताप्राप्त शासकीय आणि खासगी शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, २०२३-२४ पासून अर्ज प्रक्रिया ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर ऑनलाइन झाल्यानंतर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी अर्जाचा पर्यायच उपलब्ध ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुण्यातील ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत’शी (केकेपीकेपी) संलग्न कचरावेचकांच्या सुमारे १४० मुलांसह राज्यभरातील हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. दरम्यान, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी संघटना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची भेट घेणार आहे. त्यानंतरही ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर आवश्यक सुधारणा न झाल्यास विद्यार्थ्यांसह आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे..केंद्राचे नियम स्पष्ट असतानाही टोलवाटोलवीयासंदर्भात ‘केकेपीकेपी’चे सरचिटणीस योगेश मंजुळा म्हणाले, ‘‘समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून आता हा विषय राज्य शासनाच्या पातळीवर प्रलंबित असल्याचे सांगत वेळ मारून नेली जात आहे. मात्र, ही मूळची केंद्र सरकारची योजना असून, त्यात सर्व मान्यताप्राप्त खाजगी व शासकीय शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे राज्याच्या स्वतंत्र शासन निर्णयाची किंवा अतिरिक्त स्पष्टतेची कोणतीही गरज नसताना, हा विषय प्रशासकीय टोलवाटोलवीत अडकला आहे..ऑफलाइन असताना लाभ, ‘ऑनलाइन’ होताच वंचित!समाजकल्याण विभागातर्फे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापूर्वी शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारले जात होते. त्यावेळी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा नियमित लाभ मिळत होता. मात्र, अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यापासून या विद्यार्थ्यांसाठी अर्जाचा पर्यायच पोर्टलवरून गायब झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत समाजकल्याण प्रशासनाला सात ते आठ वेळा निवेदने देण्यात आली; परंतु त्यावर आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे संघटनेने सांगितले..‘‘केंद्र सरकारच्या योजनेत सर्व मान्यताप्राप्त शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असतानाही समाजकल्याण आयुक्तालयाने कोणत्याही शासन निर्णयाविना खाजगी शाळांना पोर्टलवरून वगळले आहे. आयुक्तांनी मागितलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीतील ८ दिवस उलटले आहेत. उर्वरित दिवसांत ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर सुधारणा न झाल्यास, विद्यार्थ्यांसह तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय आमच्यासमोर कोणताही पर्याय उरणार नाही.’’- योगेश मंजुळा, सरचिटणीस, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत (केकेपीकेपी).‘‘खाजगी आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कचरावेचकांच्या मुलांनाही मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा, हीच समाजकल्याण आयुक्तालयची भूमिका आहे. २०२३-२४ पासून या योजनेची अर्ज प्रक्रिया ‘महाडीबीटी’ प्रणालीद्वारे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. ही प्रणाली राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या समावेशाबाबत २०२४-२५ मध्ये राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. सरकारकडून आवश्यक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.’’- प्रमोद जाधव, सहआयुक्त, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.