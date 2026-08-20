पुणे

पारनेर -भूमिपूजन

पारनेर -भूमिपूजन
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सोबलेवाडी (ता. पारनेर) ः महादेव मंदिर सभामंडपाच्या भूमिपूजन प्रसंगी सुनीता सोबले व देवस्थानाचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ.

सोबलेवाडीतील महादेव मंदिर सभामंडपाचे भूमिपूजन
पारनेर, ता. २० ः तालुक्यातील सोबलेवाडी येथील खडीविहीर परिसरातील श्री महादेव मंदिर परिसरात सभामंडपाच्या कामाचे भूमिपूजन सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीता सोबले यांच्या हस्ते करण्यात आले.
नवीन सभामंडपामुळे मंदिरातील धार्मिक कार्यक्रमांसह सामाजिक उपक्रमांसाठी हक्काची व प्रशस्त जागा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या सभामंडपाच्या बांधकामाबद्दल ग्रामस्थ व पंचक्रोशीतील भाविकांनी समाधान व्यक्त केले.
यावेळी पूजारी अक्षय गोसावी, विशाल सोबले, प्रवीण सोबले, अंकुश सोबले, मच्छिंद्र बोरुडे, मच्छिंद्र शेळके, नारायण म्हस्के, शिवाजी सोबले, बबन कावरे, किसन शेरकर, बाळासाहेब शेरकर, भाऊ शेरकर, दादा सोबले आदींसह ग्रामस्थ होते.

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