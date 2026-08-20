Mahagaon Rural Hospital: ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्याला यश; महागाव ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टरांसह पाच अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती

महागाव : महागाव ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यानंतर रुग्णालयातील अपुऱ्या मनुष्यबळाचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न ‘सकाळ’ने सातत्याने लावून धरला. आजच्या अंकात महागाव ग्रामीण रुग्णालयाला वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, कक्षसेवक आणि सुरक्षारक्षकांची तातडीने आवश्यकता असल्याचे वृत्त प्रकाशित होताच प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड यांनी रात्री उशिरा महागाव ग्रामीण रुग्णालयाला भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर रुग्णालयाच्या सेवेसाठी पाच अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात, पुढील आदेशापर्यंत नियुक्ती करण्यात आली आहे..महागाव ग्रामीण रुग्णालयात हल्ल्यानंतर निर्माण झालेली भीतीची परिस्थिती, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न तसेच रुग्णसेवेवर होणारा परिणाम याबाबत ‘सकाळ’ने सातत्याने वृत्त प्रकाशित केले. विशेषतः रुग्णालयात अधिक वैद्यकीय अधिकारी आणि सुरक्षारक्षकांसह आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची गरज प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची तातडीने दखल घेत ही कार्यवाही करण्यात आली आहे..पाच जणांची तात्पुरती नियुक्तीजिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड यांच्या आदेशानुसार महागाव ग्रामीण रुग्णालयात पुढील पाच कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात पुढील आदेशापर्यंत नियुक्ती करण्यात आली आहे.डॉ. श्रीराम साबळे — वैद्यकीय अधिकारीडॉ. राजेश रावते — वैद्यकीय अधिकारीदीपाली नांदेकर — अधिपरिचारिकाप्रफुल — कक्षसेवकरवी माने — सुरक्षारक्षकया अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम होण्यासोबतच रात्रीच्या वेळी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही मदत होणार आहे..रात्री उशिरा जिल्हा शल्यचिकित्सकांची भेटग्रामीण रुग्णालयातील हल्ल्याच्या घटनेनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड यांनी बुधवारी रात्री सुमारे एक वाजता महागाव ग्रामीण रुग्णालयाला भेट दिली होती. त्यांनी रुग्णालयाची पाहणी करून वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी तसेच जखमी नर्सिंग ऑफिसर प्रशिक काळबांडे यांच्याशी चर्चा केली. रुग्णालयातील परिस्थिती, उपलब्ध मनुष्यबळ आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी घेतली.याच पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तातून रुग्णालयाला अधिक वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, कक्षसेवक आणि सुरक्षारक्षकांची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. या वृत्ताची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले..डॉक्टरांकडून ‘सकाळ’चे आभारप्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महागाव ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. ‘सकाळ’ने रुग्णालयातील सुरक्षेचा आणि मनुष्यबळाचा प्रश्न सातत्याने मांडून पाठपुरावा केल्यामुळे प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली,’ अशा भावना डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.हल्ल्यानंतर भीतीच्या वातावरणात काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि सुरक्षारक्षक मिळाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे..‘सकाळ’च्या वृत्ताचा प्रशासनावर परिणाममहागाव ग्रामीण रुग्णालयातील हल्ल्याची घटना केवळ बातमी म्हणून न मांडता आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा आणि रुग्णांच्या आरोग्यसेवेचा प्रश्न म्हणून ‘सकाळ’ने सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यातून प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेत पाच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.मात्र, ही नियुक्ती तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने रुग्णालयातील मनुष्यबळ आणि सुरक्षा व्यवस्था कायमस्वरूपी सक्षम करण्याची गरज कायम आहे. डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना निर्भय वातावरणात सेवा देता यावी तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांना अखंड आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी पुढील काळातही प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे..‘सकाळ’च्या पाठपुराव्याने प्रशासन जागेहल्ल्याची बातमी,सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर , प्रशासनाची पाहणी ,‘सकाळ’चा पाठपुरावा,पाच अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीमहागाव ग्रामीण रुग्णालयातील प्रश्नाला ‘सकाळ’ने दिलेल्या सातत्यपूर्ण प्रसिद्धीमुळे प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली असून, बातमीचा परिणाम म्हणून ग्रामीण रुग्णालयाला पाच अतिरिक्त कर्मचारी मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.