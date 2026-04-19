Pune News: महाळुंगे म्हाडा कॉलनीत दोन खासगी बस उन्हामुळे जळून खाक; जुन्नर बसस्थानकात एसटी बस अचानक आगीत

चाकण: महाळुंगे म्हाडा कॉलनी (ता. खेड) येथे उन्हाच्या तीव्रतेमुळे इंजिन गरम होऊन लागलेल्या आगीत दोन खासगी बस जळून खाक झाल्या. दुपारी अडीचच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..मिळालेल्या माहितीनुसार, म्हाडा कॉलनी परिसरात एक मिनी बस आणि एक मोठी बस पार्क केलेली होती. कडक उन्हामुळे इंजिन ओव्हरहीट होऊन अचानक आग लागली..घटनेची माहिती मिळताच महाळुंगे वाहतूक विभागाचे पोलीस निरीक्षक नीलेश वाघमारे व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..अग्निशमन दलाच्या एका बंबाने पंधरा मिनिटांत आगीवर नियंत्रण मिळवले. या आगीत दोन्ही बसचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..जुन्नर बस स्थानकात एसटीला आगजुन्नर बसस्थानकामध्ये शुक्रवारी (ता. १७) दुपारी दुपारी २.३० च्या सुमारास ठाणे आगाराच्या एसटी बसला अचानक आग लागली. सुदैवाने बसमध्ये प्रवासी नसल्याने मोठा अनर्थ टळला, मात्र या घटनेत बसचे सुमारे सव्वा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.