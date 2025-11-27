Municipal Corporation Election : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी हरकतींची मुदत वाढली; तीन डिसेंबरपर्यंत सूचना नोंदवता येणार

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रारूप मतदारयाद्यांवर हरकती व सूचना देण्याची मुदत सहा दिवसांनी वाढविण्यात आली असून, आता तीन डिसेंबरपर्यंत त्या नोंदवता येतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे मतदारयादीचा संपूर्ण कार्यक्रम पुढे गेला असून, सुधारित कार्यक्रमानुसार मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी २२ डिसेंबरला जाहीर केली जाणार आहे. .दोनच दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि काँग्रेस अशा विरोधी पक्षांनी मतदारयाद्यांमध्ये सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ कमी असल्याने तो वाढवण्याची मागणी केली होती. .विरोधी पक्षांच्या तक्रारीनुसार बऱ्याच महानगरपालिकांमध्ये प्रारुप मतदारयाद्या प्रभागनिहाय योग्य पद्धतीने फोडलेल्या नाहीत, बऱ्याच मतदारांची नावे ते राहत असलेल्या भागांतून इतर भागांमध्ये गेलेली आहेत. ही संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. दुबार मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात आहेत. कोणाची नावे दुबार मतदारयादीत आहेत हे कळण्यासाठी सामान्य माणसाकडे कोणताही मार्ग नसल्याकडेही विरोधी पक्षांनी लक्ष वेधले होत.यादीसाठी सुधारित कार्यक्रमप्रारूप मतदारयादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याची अंतिम तारीख : तीन डिसेंबर २०२५हरकतींवर निर्णय घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या प्रसिद्ध करणे : १० डिसेंबर २०२५मतदान केंद्रांच्या ठिकाणांची यादी प्रसिद्ध करणे : १५ डिसेंबर २०२५मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध करणे : २२ डिसेंबर २०२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.