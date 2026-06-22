पुणे

कॅशलेसयोजनाकागदावरच

कॅशलेसयोजनाकागदावरच
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महापालिका कर्मचाऱ्यांची
कॅशलेस योजना कागदावरच

सोलापूर, ता. २२ : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची गरज ओळखून प्रशासनाने कॅशलेस मेडिकल विमा योजना लागू केली. मात्र, प्रशासनाकडून अद्यापही या योजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्याने कर्मचारी लाभापासून वंचित आहेत.
महापालिका कर्मचाऱ्याला स्वतःच्या व कुटुंबाच्या आरोग्यावर मोठा खर्च करून कर्जबाजारीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस योजना सुरू केली. परंतु अद्याप ती कागदावरच असल्याने कर्मचारी लाभापासून वंचित राहिला आहे.

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