खंडाळा - छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर पारगाव मध्ये
पारगावमध्ये शनिवारी
‘महाराजस्व’ शिबिर
खंडाळा, ता. ५ : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानांतर्गत खंडाळा मंडलातील महसूल विभागातील सातबारा, फेरफार, रेशनकार्ड व इतर कामे तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी तहसील विभागाकडून शनिवारी (ता. सात) विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे शिबिर पारगाव (ता. खंडाळा) येथे होणार आहे.
या शिबिरामध्ये खंडाळा मंडळातील सर्व गावांच्या खातेदारांना त्यांच्या सातबाऱ्यामधील अडीअडचणी दूर करून घेण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करता येणार आहेत. मयत खातेदारांच्या वारसांना वारस नोंदी, विद्यार्थ्यांना लागणारे उत्पन्न दाखले, जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, अकृषिक (एनए) तरतुदी मार्गदर्शन, ॲग्री स्टॅक योजनेंतर्गत शिल्लक खातेदारांची नोंदणी, दुबार रेशन कार्ड युनिट कमी करणे व वाढवणे असे महसूल विभागातील विविध कामे मार्गी लावण्यात येणार आहे. तरी खंडाळा मंडळातील सर्व खातेदारांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार सुहास थोरात व मंडल अधिकारी तुषार भांगे यांनी केले आहे.
-----