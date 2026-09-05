Velhe News : महाराणी सईबाई स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे; श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर

वेल्हे, (पुणे) - रामराजे निंबाळकर हे विधान परिषदेचे सभापती असताना व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित दादा पवार यांनी महाराणी सईबाई यांच्या स्मारकासाठी सुमारे 16 कोटी निधी मंजूर केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजगडापाशी महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेच्या भावना गुंतलेल्या आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून काम संथ गतीने चालू असून काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे. पुढील वर्षी अभिवादनाला येत असताना हे काम पूर्ण झालेले अशी अपेक्षा सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केली..किल्ले राजगडाच्या पायथ्याशी महाराणी सईबाई यांच्या ३६७ व्या स्मृतिदिनानिमित्त अभिवादन फलटण येथील नाईक निंबाळकर घराण्यातील वंशज्यांकडून तसेच स्मारक समिती व शिवप्रेमींकडून शनिवार (ता. ०५) रोजी अभिवादन करण्यात आले. यावेळी नाईक निंबाळकर बोलत होते.श्रीमंत अनिकेत राजे रामराजे नाईक निंबाळकर म्हणाले, 'छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पत्नी व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मातोश्री महाराणी सईबाई यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त दरवर्षी राजगडच्या पायथ्याशी पाल खुर्द येथील समाधी स्थळी अभिवादन करण्यासाठी येत असतो..स्मारकाचे काम पूर्ण व्हावे ही सबंध राज्यातील शिवप्रेमींची भावना असून या कामाची पाहणी करण्यासाठी दर तीन महिन्यातून या ठिकाणी येणार आहे. यावेळी नाईक निंबाळकर घराण्यातील वंशज्यांकडून स्मृति स्थळाची पारंपरिक पूजा करत पुष्पहार अर्पण करून खणा नारळाने ओटी भरण्यात आली.दरम्यान श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर व श्रीमंत अनिकेत राजे नाईक निंबाळकर यांनी बाजूला सुरू असलेल्या शिवपट्टणम वाड्याच्या कामाची सुद्धा पाहणी केली..यावेळी स्मारकाचे सचिव नाना धुमाळ, खजिनदार प्रदीप मरळ, विश्वस्त संग्राम कोंडे, किशोर सिंह नाईक निंबाळकर, तुषार नाईक निंबाळकर, विशाल कोंडे, विशाल कोंडे, शेखर पिसाळ, योगीराज कामठे, महादेव माने, यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाची शाखा अभियंता झेंडे यांच्यासह शिवभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.महाराणी सईबाई यांना अभिवादन करण्यासाठी राज्यभरातून अनेक शिवप्रेमी राजगडाच्या पायथ्याशी हजर होते. मात्र राजगड तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच सर्वच पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित नसल्याने शिवप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.