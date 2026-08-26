पुणे

B.Arch Admission Round 3 : बी. आर्किटेक्चर प्रवेश प्रक्रियेची तिसरी यादी जाहीर; ७५८ विद्यार्थ्यांना नवी संधी, ५३६ जणांचे ऑटो फ्रिज प्रवेश निश्चित

बी.आर्किटेक्चरच्या तिसऱ्या यादीत ७५८ नव्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश; ५३६ जणांचे पसंतीच्या महाविद्यालयात ऑटो फ्रिज प्रवेश अनिवार्य
Maharashtra B.Arch Admissions: 758 students get admission opportunities in the third round of the centralized admission process.

Maharashtra B.Arch Admissions: 758 students get admission opportunities in the third round of the centralized admission process.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) बी.आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेची तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली. यादीत ९८१ विद्यार्थ्यांपैकी ७५८ नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळाली बसून ५३६ विद्यार्थांना त्यांच्या पसंतीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला आहे.

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