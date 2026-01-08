B.Ed-LLB Registration 2026 : बी.एड. आणि एलएलबीच्या सीईटी प्रवेश नोंदणी सुरू; 'या" तारखेला होणार परीक्षा!

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी बी. एड. (जनरल व स्पेशल ), बी.एड. (इलेक्ट.) आणि तीन वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेच्या नोंदणीस सुरवात झाली आहे. या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना २३ जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे..या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका सीईटी कक्षाच्या ‘www.mahacet.org’ संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. २०२५मध्ये ‘बी.एड.’च्या सीईटी परीक्षेसाठी एक लाख १६ हजार ५८५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. तर तीन वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी ९४ हजार ५०६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. सीईटीच्या संभाव्य वेळापत्रकानुसार ‘बी.एड.’ अभ्यासक्रमासाठी २७ ते २९ मार्च दरम्यान, तर एलएलबी (तीन वर्ष) अभ्यासक्रमासाठी १ ते २ एप्रिलला सीईटी परीक्षा होणार आहे..MAH CET Registration : एम.पी.एड व एम.एड सीईटी प्रवेश नोंदणीस सुरुवात; परीक्षेच्या तारखा जाहीर!.गेल्या काही वर्षात नोंदणी केलेले विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा : २०२३-२४ : २०२४-२५ : २०२५-२६बी.एड. : ७९,९८४ : ७९,०८३ : १,१६,५८५एलएलबी (तीन वर्ष) : ७६,४२५ : ८०,१२५ : ९४,५०६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.