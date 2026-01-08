पुणे

B.Ed-LLB Registration 2026 : बी.एड. आणि एलएलबीच्या सीईटी प्रवेश नोंदणी सुरू; 'या" तारखेला होणार परीक्षा!

Maharashtra Entrance Exam : महाराष्ट्र राज्य सीईटी कक्षातर्फे बी.एड. (जनरल, स्पेशल, इलेक्टिव) व तीन वर्षीय एलएलबी प्रवेश परीक्षेसाठी २३ जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी सुरू आहे.
CET 2026-27 Registration Begins for B.Ed and 3-Year LLB

मीनाक्षी गुरव @GMinakshi_Sakal
पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी बी. एड. (जनरल व स्पेशल ), बी.एड. (इलेक्ट.) आणि तीन वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेच्या नोंदणीस सुरवात झाली आहे. या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना २३ जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे.

