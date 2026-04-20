Madhmitra–Madhusakhi Puraskar: महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचा ‘मधमित्र–मधुसखी’ पुरस्कार उपक्रम; महिला मधपाळांसाठीही राखीव सन्मान, ४ मेपर्यंत अर्ज स्वीकार

मंचर : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्या वतीने सन २०२६ साठी 'मधमित्र' व 'मधुसखी' पुरस्कारांसाठी पुणे जिल्ह्यातून नामांकने मागविण्यात येत आहेत. मधमाशीपालन व्यवसायाला चालना मिळावी आणि यशस्वी मधपाळांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने ही योजना गेल्या तीन वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे..या योजनेअंतर्गत मधमाशीपालन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मधपाळांना प्रथम, द्वितीय व तृतीय अशा तीन क्रमांकाचे पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. यामध्ये एक पुरस्कार महिला मधपाळासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. पुरस्कारांची रक्कम अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी ११ हजार रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ७ हजार रुपये, तर तृतीय क्रमांकासाठी ५ हजार रुपये अशी आहे..जागतिक मधमाशी दिन (२० मे) निमित्त पुणे जिल्ह्यात आयोजित जाहीर समारंभात या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. इच्छुकांनी आपली नामांकने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या लिंकद्वारे किंवा जिल्हा खादी ग्रामोद्योग कार्यालयातून अर्ज घेऊन सादर करावीत..नामांकन अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ४ मे २०२६ असून, अधिक माहितीसाठी रमेश सुरुंगजिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, पुणे (दूरध्वनी : ०२०-२५८११८५९) तसेच मध संचालनालय, महाबळेश्वर (दूरध्वनी : ०२१६८-२६०२६४) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.